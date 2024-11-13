https://ria.ru/20241113/maslo--1983607175.html
Сливочное масло в России подорожало на 1,2 процента за неделю
Сливочное масло в России подорожало на 1,2 процента за неделю - РИА Новости, 13.11.2024
Сливочное масло в России подорожало на 1,2 процента за неделю
Цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:02
2024-11-13T19:02
2024-11-13T19:02
россия
дмитрий патрушев
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, следует из материалов Росстата. С начала года сливочное масло подорожало на 28,36%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 6 по 11 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,8%, молоко и сметану +0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные +0,6%, рыбу мороженую и творог +0,5%, соль поваренную +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Свинина, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, пшеничная мука, гречневая крупа и пшено подорожали на 0,3%; говядина, сухие молочные смеси для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%; вареные колбасы, сосиски, сардельки и печенье - на 0,1%. По данным Росстата, с 6 по 11 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,6%. В том числе огурцы выросли в цене на 8,8%, помидоры - на 5,9%, картофель - на 4,7%, репчатый лук - на 4,6%, белокочанная капуста - на 4,1%, свекла столовая - на 2,6%, морковь - на 1,6%, бананы - на 1,1%, яблоки - на 0,4%. Подешевела вермишель - на 0,4%; баранина, овощные консервы для детского питания и водка - на 0,2%; мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.
https://ria.ru/20241015/khleb-1978157848.html
https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html
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россия, дмитрий патрушев, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко
Россия, Дмитрий Патрушев, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко
Сливочное масло в России подорожало на 1,2 процента за неделю
Росстат: сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября увеличились на 1,2%, следует из материалов
Росстата.
С начала года сливочное масло подорожало на 28,36%.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе
заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко
" об остановке или сокращении его выпуска.
"За период с 6 по 11 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,8%, молоко и сметану +0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные +0,6%, рыбу мороженую и творог +0,5%, соль поваренную +0,4%", - говорится в материалах Росстата.
Свинина, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной и пшеничный хлеб, пшеничная мука, гречневая крупа и пшено подорожали на 0,3%; говядина, сухие молочные смеси для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%; вареные колбасы, сосиски, сардельки и печенье - на 0,1%.
По данным Росстата, с 6 по 11 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 3,6%. В том числе огурцы выросли в цене на 8,8%, помидоры - на 5,9%, картофель - на 4,7%, репчатый лук - на 4,6%, белокочанная капуста - на 4,1%, свекла столовая - на 2,6%, морковь - на 1,6%, бананы - на 1,1%, яблоки - на 0,4%.
Подешевела вермишель - на 0,4%; баранина, овощные консервы для детского питания и водка - на 0,2%; мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.