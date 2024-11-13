https://ria.ru/20241113/manuly-1983577787.html

Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме

Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме - РИА Новости, 13.11.2024

Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме

Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме, их вес уже составляет от 5,5 до 6 килограммов, сообщил зоопарк. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:20

2024-11-13T17:20

2024-11-13T17:20

общество

санкт-петербург

россия

ленинград

ленинградский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983577132_0:150:960:690_1920x0_80_0_0_c5ca5b57fd726f9ce829b756db62f3d4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме, их вес уже составляет от 5,5 до 6 килограммов, сообщил зоопарк. В Ленинградском зоопарке в настоящее время живет манулья семья: Намика, Свэн и Шу. "Каждый из них обитает в отдельном вольере, ведь эти представители кошачьих ведут одиночный образ жизни. И сейчас у наших манулов проходит зажировка – активный набор веса перед зимой", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале. Отмечается, что с начала осени для манулов начали увеличивать порции еды. При этом сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, сколько каждому из манулов нужно корма. Когда у этих хищников начинается зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов может доходить до 7 килограммов. В настоящее время вес манула Свэна достиг 6 килограммов, Намики – 5,9 килограмма, Шу – 5,5 килограмма. Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html

https://ria.ru/20241007/moskva-1976749164.html

санкт-петербург

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк