https://ria.ru/20241113/manuly-1983577787.html
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме - РИА Новости, 13.11.2024
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме, их вес уже составляет от 5,5 до 6 килограммов, сообщил зоопарк. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:20
2024-11-13T17:20
2024-11-13T17:20
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983577132_0:150:960:690_1920x0_80_0_0_c5ca5b57fd726f9ce829b756db62f3d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме, их вес уже составляет от 5,5 до 6 килограммов, сообщил зоопарк. В Ленинградском зоопарке в настоящее время живет манулья семья: Намика, Свэн и Шу. "Каждый из них обитает в отдельном вольере, ведь эти представители кошачьих ведут одиночный образ жизни. И сейчас у наших манулов проходит зажировка – активный набор веса перед зимой", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале. Отмечается, что с начала осени для манулов начали увеличивать порции еды. При этом сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, сколько каждому из манулов нужно корма. Когда у этих хищников начинается зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов может доходить до 7 килограммов. В настоящее время вес манула Свэна достиг 6 килограммов, Намики – 5,9 килограмма, Шу – 5,5 килограмма. Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html
https://ria.ru/20241007/moskva-1976749164.html
санкт-петербург
россия
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983577132_0:60:960:780_1920x0_80_0_0_cf766af0c274195ff05a90ca90407de8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме
Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку перед зимой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости
. Манулы в Ленинградском зоопарке продолжают зажировку к зиме, их вес уже составляет от 5,5 до 6 килограммов, сообщил зоопарк
.
В Ленинградском зоопарке в настоящее время живет манулья семья: Намика, Свэн и Шу.
"Каждый из них обитает в отдельном вольере, ведь эти представители кошачьих ведут одиночный образ жизни. И сейчас у наших манулов проходит зажировка – активный набор веса перед зимой", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что с начала осени для манулов начали увеличивать порции еды. При этом сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, сколько каждому из манулов нужно корма. Когда у этих хищников начинается зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов может доходить до 7 килограммов.
В настоящее время вес манула Свэна достиг 6 килограммов, Намики – 5,9 килограмма, Шу – 5,5 килограмма.
Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга
напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России
. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда
. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли
.