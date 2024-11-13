https://ria.ru/20241113/kosachev-1983613645.html

Сенатор назвал план Трампа по Украине провальным

Сенатор назвал план Трампа по Украине провальным - РИА Новости, 13.11.2024

Сенатор назвал план Трампа по Украине провальным

План по урегулированию ситуации на Украине, предусматривающий заморозку конфликта, является провальным, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:32

2024-11-13T19:32

2024-11-13T19:32

украина

россия

киев

константин косачев

дональд трамп

нато

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137791_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_60e148c1ecbcbe06660eb1940be6d2f3.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. План по урегулированию ситуации на Украине, предусматривающий заморозку конфликта, является провальным, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе интервью сенатора Sputnik ведущий напомнил, что в отношении Украины ранее газета Wall Street Journal опубликовала так называемый мирный план Дональда Трампа для Киева. Основная идея этого плана заключается в том, чтобы заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта, пообещать не принимать Украину в НАТО в течение 20 лет и разместить европейские войска для патрулирования так называемой демилитаризованной зоны на Украине. "Давайте напомним и себе, и слушателям, что это газетная публикация. И достоверность этой публикации оценить невозможно. Поэтому будем исходить из того, что это одна из версий, это одна из возможных версий плана Трампа. И если эта версия будет принята в качестве основной, то с моей точки зрения она провальная", - отметил Косачев. По его мнению, эта версия совершенно точно не работающая, потому что в ней путаются две абсолютно отстоящие друг от друга категории решения вопроса. "Это прекращение военного противостояния с одной стороны, и это урегулирование конфликта с другой", - пояснил он. Сенатор пояснил, что прекратить военное противостояние действительно можно на разных условиях. "Понятно, что Россия не откажется от того, что произошло в реальной жизни. Это точно совершенно отличающаяся реальность от того, что было, скажем, в марте-апреле 2022 года, в период так называемых "стамбульских переговоров". Так или иначе, достичь ситуации, когда прекратится огонь, с моей точки зрения не так уж и сложно. А вот урегулирование конфликта – это что-то совершенно иное", - подчеркнул он. Косачев отметил, что в американском, в более широком смысле, в западном сообществе "существует миф, что весь конфликт начался из стремления России воссоздать империю, установить контроль над новыми территориями, подчинить своей воле своих соседей, в данном случае Украину". "А это на 180 градусов в сторону от реальной ситуации. С моей точки зрения, конфликт между Россией и Украиной исключительно ценностный. Я понимаю, почему американцы на это не реагируют, но я удивляюсь, что на это так цинично не реагируют европейцы, которые пытаются все время всех, включая Россию, учить европейским ценностям", - сказал Косачев. По его словам, почему-то в общественном дискурсе в Европе вообще отсутствует попытка задать вопросы, тем более получить ответ на вопросы во множественном числе. Права граждан"Такие базовые вопросы как - можно ли лишать людей права пользоваться своим родным языком? По любым обстоятельствам можно или нельзя? Можно ли лишать людей права выбирать себе церковь и ходить в ту церковь, в которую ты душой, что называется, стремишься ходить? Да или нет? Можно ли объявлять героями тех, кто запятнал себя коллаборационизмом в годы Второй мировой войны? Можно ли закрывать детские сады и школы, которые ведут обучение на тех языках, на которых люди воспитаны дома?" - привел пример политик. Он полагает, что есть много очень ценностных вопросов. И естественно, среди этих ценностных вопросов очень важный вопрос, "а можно или нет выстраивать свою безопасность без учета того, что по этому поводу думают твои соседи?", добавил он. "Это тоже вопрос не только военного планирования, это вопрос не контроля над территориями, это вопрос тоже моральный, это вопрос тоже ценностный. И на эти вопросы замораживание конфликта, откладывание членства в НАТО на 20 лет, ввод каких-то миротворческих континентов не дают ответов от слова совсем", - подчеркнул он. Пример Ближнего ВостокаПо мнению законодателя, это значит, что конфликт сохранится, и он рано или поздно вновь взорвется. "Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, ведь иногда кажется, вот достигли перемирия, те или иные участники подписались, прекратились с одной стороны обстрелы, с другой прекратились теракты", - отметил Косачев. Однако, ничего не успокоилось, все равно это через месяц, через год или через 5 лет взрывается с новой силой, потому что не решен в данном случае арабо-израильский конфликт, подчеркнул политик. "По сути, кто на какой территории будет жить, какой статус будет иметь территория, и в конечном итоге, какие права будут у жителей соответствующих государств либо территориальных образований, и какими ценностями они при этом смогут, извините меня за это слово, пользоваться", - сказал вице-спикер СФ. "Вот точно так же это будет раз за разом взрываться в российско-украинских отношениях, если мы сведем всю историю к тому, чтобы прекратить огонь, установить контроль де-факто над теми территориями, где сейчас проходит линия соприкосновения, а все остальное отложить на потом. Все остальное на потом будет откладываться исключительно в пользу Украины", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20241112/alyans-1983318150.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982384561.html

https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982818581.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, константин косачев, дональд трамп, нато, совет федерации рф