В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов
Рогов: ВС России уничтожили крупную колонну ВСУ в Сумской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года.
"Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая - боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", - сказал Рогов.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад, включая 47-ю и 82-ю, в приграничных районах Курской области, а также удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".