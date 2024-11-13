Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.11.2024
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов
Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:18
2024-11-13T07:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
владимир рогов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_0:44:3164:1824_1920x0_80_0_0_8122cd100e08bf247ed32cc06caf4dbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года. "Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая - боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", - сказал Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад, включая 47-ю и 82-ю, в приграничных районах Курской области, а также удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
https://ria.ru/20241112/rogov-1983245983.html
https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983212327.html
россия
курская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_642344ca880f043a037aade9c9231eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сумская область, владимир рогов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов

Рогов: ВС России уничтожили крупную колонну ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", - сказал Рогов.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов
Вчера, 11:14
По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года.
"Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая - боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", - сказал Рогов.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад, включая 47-ю и 82-ю, в приграничных районах Курской области, а также удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол, сообщил Марочко
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир РоговВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала