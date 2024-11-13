https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html

В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов

В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов - РИА Новости, 13.11.2024

В Сумской области уничтожили крупную колонну ВСУ, сообщил Рогов

Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:18

2024-11-13T07:18

2024-11-13T07:18

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир рогов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_0:44:3164:1824_1920x0_80_0_0_8122cd100e08bf247ed32cc06caf4dbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область, уничтожена в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года. "Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая - боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", - сказал Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад, включая 47-ю и 82-ю, в приграничных районах Курской области, а также удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

https://ria.ru/20241112/rogov-1983245983.html

https://ria.ru/20241112/spetsoperatsiya-1983212327.html

россия

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, сумская область, владимир рогов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины