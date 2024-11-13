В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем
Представитель администрации Байдена: отношения США с Китаем остаются сложными
© AP Photo / Alex BrandonСи Цзиньпин и Джо Байден пожимают друг другу руки
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Джо Байден пожимают друг другу руки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Отношения между США и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий, в том числе касающихся взаимодействия между Пекином и Москвой, заявила в среду журналистам высокопоставленная представительница администрации США.
"Это сложные, напряженные отношения между США и Китаем. Следующей администрации потребуется найти способы управлять этими отношениями. Президент (Джо Байден) на этой встрече (с председателем КНР Си Цзиньпином), как я ожидаю, постарается показать, как наша администрация подходила к их управлению: какие каналы связи и сложные частные переговоры оказались эффективными, какие действия мы предприняли для защиты национальной безопасности США", - отметила она.
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Среди ключевых вопросов, по которым сохраняются серьезные разногласия с Пекином, представительница администрации назвала отношения Китая с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство. "Эти темы останутся важными для следующей администрации, поскольку они являются источником глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", - добавила она.
Встреча на высшем уровне между президентами США и КНР, по ее словам, состоится вскоре на фоне продолжающихся попыток обеих сторон наладить диалог и сохранить открытые каналы связи.