https://ria.ru/20241113/kitay-1983619999.html

В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем

В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем - РИА Новости, 13.11.2024

В США заявили о сложностях в отношениях с Китаем

Отношения между США и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий, в том числе касающихся взаимодействия между Пекином РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:34

2024-11-13T20:34

2024-11-13T20:34

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сша

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россия

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Отношения между США и Китаем остаются сложными и будут требовать управления в условиях глубоких разногласий, в том числе касающихся взаимодействия между Пекином и Москвой, заявила в среду журналистам высокопоставленная представительница администрации США. "Это сложные, напряженные отношения между США и Китаем. Следующей администрации потребуется найти способы управлять этими отношениями. Президент (Джо Байден) на этой встрече (с председателем КНР Си Цзиньпином), как я ожидаю, постарается показать, как наша администрация подходила к их управлению: какие каналы связи и сложные частные переговоры оказались эффективными, какие действия мы предприняли для защиты национальной безопасности США", - отметила она. Среди ключевых вопросов, по которым сохраняются серьезные разногласия с Пекином, представительница администрации назвала отношения Китая с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство. "Эти темы останутся важными для следующей администрации, поскольку они являются источником глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", - добавила она. Встреча на высшем уровне между президентами США и КНР, по ее словам, состоится вскоре на фоне продолжающихся попыток обеих сторон наладить диалог и сохранить открытые каналы связи.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, джо байден, си цзиньпин, россия