https://ria.ru/20241113/kitay-1983418394.html

В ФСВТС раскрыли, какое российское оружие больше всего интересует Китай

В ФСВТС раскрыли, какое российское оружие больше всего интересует Китай - РИА Новости, 13.11.2024

В ФСВТС раскрыли, какое российское оружие больше всего интересует Китай

Китай интересуют высокотехнологичные образцы российского оружия: средства ПВО, авиация и радиолокация, сообщила пресс-служба Федеральной службы по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:17

2024-11-13T03:17

2024-11-13T09:29

китай

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983336139_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_13a89c6cb09b7838427e1ee967807c77.jpg

ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя — РИА Новости. Китай интересуют высокотехнологичные образцы российского оружия: средства ПВО, авиация и радиолокация, сообщила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). "Со стороны Китая пользуются спросом высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники. В первую очередь это самые современные средства противовоздушной обороны, радиолокационная техника, боевые самолеты. Есть хорошие перспективы у сотрудничества в области авиационного двигателестроения, а также в сфере космических технологий", — отметили в ведомстве.Глава службы Михаил Бабич сообщил РИА Новости, что Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, в том числе проверенную в зоне СВО."Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", — сказал он.При этом Бабич подчеркнул, что результаты боевого применения российских образцов оружия и военной техники сильно влияют на их продвижение на мировой рынок, число обращений со стороны потенциальных заказчиков выросло. Накануне в Джухае (КНР) открылся 14- Международный авиакосмический салон Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представляют хозяева — предприятия Китая. Свою экспортную продукцию демонстрируют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а российская экспозиция — одна из самых масштабных.

https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)