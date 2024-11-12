"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China
Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая.
Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая.
Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а российская экспозиция является одной из самых масштабных.
Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а российская экспозиция является одной из самых масштабных.
Прибывший на выставку многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э сразу поразил всех посетителей, отметили в "Объединенной авиастроительной корпорации".
Прибывший на выставку многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э сразу поразил всех посетителей, отметили в "Объединенной авиастроительной корпорации".
На выставке представлена гражданская и военная авиатехника, космическое и навигационное оборудование, а также ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.
На выставке представлена гражданская и военная авиатехника, космическое и навигационное оборудование, а также ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.
Су-57 в экспортной версии примет участие в летной программе выставки.
Су-57 в экспортной версии примет участие в летной программе выставки.
Руководитель Госкорпорации Ростех Александр Грачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич во время посещения мероприятия.
Руководитель Госкорпорации Ростех Александр Грачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич во время посещения мероприятия.
На Airshow China 2024 будет представлено рекордное для зарубежных выставок число новинок от российских оборонных предприятий, в том числе и управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения.
На Airshow China 2024 будет представлено рекордное для зарубежных выставок число новинок от российских оборонных предприятий, в том числе и управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения.
Для участия в авиасалоне в КНР прибыли экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ.
Для участия в авиасалоне в КНР прибыли экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ.
Зрители фотографируются на фоне многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Зрители фотографируются на фоне многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации "Ростех", впервые продемонстрирует за рубежом полноразмерный макет двигателя АЛ-31ФН пятой серии, улучшающего характеристики самолетов, в том числе и дальность полета.
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации "Ростех", впервые продемонстрирует за рубежом полноразмерный макет двигателя АЛ-31ФН пятой серии, улучшающего характеристики самолетов, в том числе и дальность полета.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э (на втором плане) на Airshow China 2024.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э (на втором плане) на Airshow China 2024.
Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 в Чжухае продлится до 17 ноября .
Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 в Чжухае продлится до 17 ноября .