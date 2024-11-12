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"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China - РИА Новости, 12.11.2024
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19:10 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/aviasalon-1983346225.html
"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China
"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China - РИА Новости, 12.11.2024
"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China
В китайском Чжухае открылся авиасалон Airshow China. Фотографии с мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:10
2024-11-12T19:10
фото
безопасность
китай
русские витязи
объединенная двигателестроительная корпорация
су-57э
су-57
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В китайском Чжухае открылся авиасалон Airshow China. Фотографии с мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, безопасность, китай, русские витязи, объединенная двигателестроительная корпорация, су-57э, су-57, су-35с
Фото, Безопасность, Китай, Русские Витязи, Объединенная двигателестроительная корпорация, Су-57Э, Су-57, Су-35С

"Русские Витязи" и летная программа Су-57 в Китае: авиасалон Airshow China

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В китайском Чжухае открылся авиасалон Airshow China. Фотографии с мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Airshow China 2024 — 14-й Международный аэрокосмический салон и выставка аэропортового оборудования International Airport Exhibition. Самую большую экспозицию на авиасалоне Airshow China традиционно представляют хозяева салона – предприятия Китая.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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1 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а российская экспозиция является одной из самых масштабных.

Крылатые ракеты и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Свою экспортную продукцию представляют более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а российская экспозиция является одной из самых масштабных.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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2 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Прибывший на выставку многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э сразу поразил всех посетителей, отметили в "Объединенной авиастроительной корпорации".

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Прибывший на выставку многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э сразу поразил всех посетителей, отметили в "Объединенной авиастроительной корпорации".

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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3 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

На выставке представлена гражданская и военная авиатехника, космическое и навигационное оборудование, а также ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.

Международный аэрокосмический салон Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

На выставке представлена гражданская и военная авиатехника, космическое и навигационное оборудование, а также ракетные двигатели, системы управления огнем и ПВО.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Су-57 в экспортной версии примет участие в летной программе выставки.

Международный аэрокосмический салон Airshow China 2024

Су-57 в экспортной версии примет участие в летной программе выставки.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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5 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Руководитель Госкорпорации Ростех Александр Грачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич во время посещения мероприятия.

Руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Госкорпорации Ростех стал Александр Грачев (слева) и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (Россия) Михаил Бабич (в центре) на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Руководитель Госкорпорации Ростех Александр Грачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич во время посещения мероприятия.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

На Airshow China 2024 будет представлено рекордное для зарубежных выставок число новинок от российских оборонных предприятий, в том числе и управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения.

Зрители на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

На Airshow China 2024 будет представлено рекордное для зарубежных выставок число новинок от российских оборонных предприятий, в том числе и управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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7 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Для участия в авиасалоне в КНР прибыли экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ.

Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Для участия в авиасалоне в КНР прибыли экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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8 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Зрители фотографируются на фоне многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э

Китайские военнослужащие фотографируются на фоне многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Зрители фотографируются на фоне многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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9 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации "Ростех", впервые продемонстрирует за рубежом полноразмерный макет двигателя АЛ-31ФН пятой серии, улучшающего характеристики самолетов, в том числе и дальность полета.

Стенд АО Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Государственную корпорацию Ростех) на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав госкорпорации "Ростех", впервые продемонстрирует за рубежом полноразмерный макет двигателя АЛ-31ФН пятой серии, улучшающего характеристики самолетов, в том числе и дальность полета.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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10 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э (на втором плане) на Airshow China 2024.

Зрители и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э (на втором плане) на Airshow China 2024.

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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11 из 12
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанк

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 в Чжухае продлится до 17 ноября .

Выступление пилотажной группы истребителей на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 в Чжухае продлится до 17 ноября .

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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ФотоБезопасностьКитайРусские ВитязиОбъединенная двигателестроительная корпорацияСу-57ЭСу-57Су-35С
 
 
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