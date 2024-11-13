В офисе Зеленского снова отказались от переговоров с Россией
Подоляк: Киев не пойдет на переговоры с Россией и не откажется от территорий
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Киев не пойдет на переговоры с Россией и не откажется от своих территорий для завершения конфликта, заявил в среду советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Зеленский ранее в интервью газете Guardian вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их "нереалистичными".
"Никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы у РФ нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности своей, и так далее… 98% материалов, которые мы читаем, построены на том, что надо к чему-то заставить Украину, что Украина должна на какие-то уступки пойти и так далее… Это выглядит абсолютно аморально", - сказал Подоляк в эфире украинского радио New Voice.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.