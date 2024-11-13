https://ria.ru/20241113/kallas-1983453118.html

В российском постпредстве при ЕС предположили, чем займется Каллас

В российском постпредстве при ЕС предположили, чем займется Каллас - РИА Новости, 13.11.2024

В российском постпредстве при ЕС предположили, чем займется Каллас

Будущая глава европейской дипломатии представительница Эстонии Кая Каллас на этом посту продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:49

2024-11-13T10:49

2024-11-13T10:51

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Будущая глава европейской дипломатии представительница Эстонии Кая Каллас на этом посту продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля, заявили РИА Новости в российском постпредстве при Евросоюзе. Во вторник Каллас выступила перед депутатами Европарламента в преддверии утверждения нового состава Еврокомиссии в конце текущего месяца. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. "Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России. В своем выступлении перед евродепутатами К.Каллас дала понять, что все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы должны быть по-прежнему брошены на поддержку Украины и на нанесение нам "стратегического поражения", - сказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря. В ходе выступления перед европейскими депутатами Каллас говорила о необходимости противостоять России, продолжать военную и финансовую поддержку Киева, подвергла резкой критике страны, не разделяющие мнение ЕС по международным вопросам, в том числе Китай. При этом она не смогла пояснить парламентариям, что подразумевает, когда говорит о необходимости для ЕС "обеспечить победу Украины" и добиться "справедливого мира". Проигнорировала эстонка и вопрос о том, осознает ли она опасность подобной конфронтационной политики, которая может привести Европу в эпицентр конфликта ядерных держав. Также она не стала комментировать, чем будет ее политика отличаться от политики предшественника. Каллас не пояснила, планирует ли она бороться с проявлениями двойных стандартов Брюсселя, в том числе на ближневосточном направлении, где ЕС так и не смог ввести какие-либо ограничения против Израиля на фоне гибели десятков тысяч гражданских лиц в Газе.

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955404513.html

https://ria.ru/20241112/kallas-1983393681.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, эстония, украина, кайя каллас, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент