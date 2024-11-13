В российском постпредстве при ЕС предположили, чем займется Каллас
Постпредство при Евросоюзе: Каллас продолжит "крестовый поход" против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Будущая глава европейской дипломатии представительница Эстонии Кая Каллас на этом посту продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля, заявили РИА Новости в российском постпредстве при Евросоюзе.
Во вторник Каллас выступила перед депутатами Европарламента в преддверии утверждения нового состава Еврокомиссии в конце текущего месяца. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
"Выдвижение Каллас на должность главы евродипломатии выглядит закономерным: Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с нашей страной, и бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя. Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в "крестовом походе" против России. В своем выступлении перед евродепутатами К.Каллас дала понять, что все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы должны быть по-прежнему брошены на поддержку Украины и на нанесение нам "стратегического поражения", - сказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря.
В ходе выступления перед европейскими депутатами Каллас говорила о необходимости противостоять России, продолжать военную и финансовую поддержку Киева, подвергла резкой критике страны, не разделяющие мнение ЕС по международным вопросам, в том числе Китай.
При этом она не смогла пояснить парламентариям, что подразумевает, когда говорит о необходимости для ЕС "обеспечить победу Украины" и добиться "справедливого мира". Проигнорировала эстонка и вопрос о том, осознает ли она опасность подобной конфронтационной политики, которая может привести Европу в эпицентр конфликта ядерных держав.
Также она не стала комментировать, чем будет ее политика отличаться от политики предшественника. Каллас не пояснила, планирует ли она бороться с проявлениями двойных стандартов Брюсселя, в том числе на ближневосточном направлении, где ЕС так и не смог ввести какие-либо ограничения против Израиля на фоне гибели десятков тысяч гражданских лиц в Газе.
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