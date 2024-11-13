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Ирак хочет провести региональную конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.11.2024
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08:46 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/irak-1983432202.html
Ирак хочет провести региональную конференцию по безопасности
Ирак хочет провести региональную конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.11.2024
Ирак хочет провести региональную конференцию по безопасности
Ирак хотел бы провести в ближайшие месяцы региональную конференцию по безопасности, чтобы урегулировать общие проблемы в этой сфере с Турцией, Ираном и Сирией,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:46
2024-11-13T08:46
в мире
ирак
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сирийские демократические силы
рабочая партия курдистана
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БАГДАД, 13 ноя - РИА Новости. Ирак хотел бы провести в ближайшие месяцы региональную конференцию по безопасности, чтобы урегулировать общие проблемы в этой сфере с Турцией, Ираном и Сирией, прежде всего ситуацию вокруг Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Сабхан аль-Мулла Джияд. "Проблема РПК связана с Турцией, Ираном, Ираком, Сирией и даже с США, поскольку США связывают определенные отношения с силами SDF (курдские формирования "Сирийских демократических сил" - ред.). Поэтому Ирак хотел бы, возможно, в течение ближайших месяцев провести региональную конференцию по безопасности, чтобы решить существующие проблемы с Турцией, Ираном или Сирией", - сказал он. Джияд напомнил, что Ирак недавно "признал РПК запрещенной организацией, которой следует сложить оружие и отвести свои силы от границ (с Турцией - ред.) до того момента, как проблема будет полностью урегулирована". "Присутствие турецких вооруженных сил на иракской территории вызывает беспокойство нашего правительства. Мы выработали варианты решения этого вопроса между Ираком и Турцией на основе рамочного соглашения по безопасности", - добавил политик. В апреле 2024 года в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак стороны договорились, что Багдад не позволит запрещенной в Турции РПК использовать иракскую территорию для осуществления вооруженных нападений на Турцию. Как сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Анкара проводит воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от иракского Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК. Турецкие ВС также проводят военные операции против РПК на севере Сирии. Согласно позиции турецких властей, РПК ведет в регионе террористическую деятельность под прикрытием SDF. Формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.
https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html
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ирак
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в мире, ирак, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сирийские демократические силы, рабочая партия курдистана
В мире, Ирак, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирийские демократические силы, Рабочая партия Курдистана
Ирак хочет провести региональную конференцию по безопасности

Ирак хочет провести конференцию по безопасности с Турцией, Ираном и Сирией

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
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БАГДАД, 13 ноя - РИА Новости. Ирак хотел бы провести в ближайшие месяцы региональную конференцию по безопасности, чтобы урегулировать общие проблемы в этой сфере с Турцией, Ираном и Сирией, прежде всего ситуацию вокруг Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Сабхан аль-Мулла Джияд.
"Проблема РПК связана с Турцией, Ираном, Ираком, Сирией и даже с США, поскольку США связывают определенные отношения с силами SDF (курдские формирования "Сирийских демократических сил" - ред.). Поэтому Ирак хотел бы, возможно, в течение ближайших месяцев провести региональную конференцию по безопасности, чтобы решить существующие проблемы с Турцией, Ираном или Сирией", - сказал он.
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Джияд напомнил, что Ирак недавно "признал РПК запрещенной организацией, которой следует сложить оружие и отвести свои силы от границ (с Турцией - ред.) до того момента, как проблема будет полностью урегулирована".
"Присутствие турецких вооруженных сил на иракской территории вызывает беспокойство нашего правительства. Мы выработали варианты решения этого вопроса между Ираком и Турцией на основе рамочного соглашения по безопасности", - добавил политик.
В апреле 2024 года в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак стороны договорились, что Багдад не позволит запрещенной в Турции РПК использовать иракскую территорию для осуществления вооруженных нападений на Турцию. Как сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Анкара проводит воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от иракского Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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Турецкие ВС также проводят военные операции против РПК на севере Сирии. Согласно позиции турецких властей, РПК ведет в регионе террористическую деятельность под прикрытием SDF.
Формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.
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