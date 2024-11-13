https://ria.ru/20241113/igeu-1983598490.html
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза - РИА Новости, 13.11.2024
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:34
2024-11-13T18:34
2024-11-13T18:34
ивановская область
ивановская область
россия
станислав воскресенский
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения ИГЭУ и концерна "Росэнергоатом", заключенного в 2022 году, в вузе создают научно-образовательные центры, где будущие и действующие специалисты атомных электростанций оттачивают практические навыки. Ряд лабораторий открыли в начале этого учебного года. Воскресенский побывал в ивановском энергоуниверситете и ознакомился с новыми возможностями подготовки специалистов для атомной энергетики. "Мы действительно в 2022 году с "Росэнергоатом" договорились, что концерн будет масштабно помогать университету. Несколько сотен миллионов рублей вложено в энергоуниверситет за это время. Создано несколько лабораторий, прежде всего, в интересах нашей атомной промышленности", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Он подчеркнул, что сейчас атомная промышленность активно развивается в связи с появлением технологий искусственного интеллекта. "Большие, амбициозные планы у "Росатома" в России и за рубежом. А ИГЭУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов и, надеюсь, научных разработок в интересах атомной промышленности", - добавил губернатор. О том, как используют новое оборудование в созданных лабораториях для обучения, главе региона рассказали преподаватели и студенты ИГЭУ. Так, специально для Центра компетенций по релейной защите и автоматике по разработкам ученых – преподавателей вуза сконструирован тренажер, на котором не только студенты, но и действующие специалисты энергоотрасли, могут отработать свои навыки. Уже сейчас здесь повышают квалификацию действующие специалисты АЭС. В следующем году планируется расширение и дооснащение центра, сообщил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский. Также в университете открыли Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях. Как пояснил Ледуховский, она станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования атомных станций, в которых на АЭС сейчас есть потребность. Кроме того, создан Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где для обучения используют, в том числе, технологии виртуальной реальности.
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ивановская область, россия, станислав воскресенский, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках соглашения ИГЭУ и концерна "Росэнергоатом
", заключенного в 2022 году, в вузе создают научно-образовательные центры, где будущие и действующие специалисты атомных электростанций оттачивают практические навыки. Ряд лабораторий открыли в начале этого учебного года.
Воскресенский побывал в ивановском энергоуниверситете и ознакомился с новыми возможностями подготовки специалистов для атомной энергетики.
"Мы действительно в 2022 году с "Росэнергоатом" договорились, что концерн будет масштабно помогать университету. Несколько сотен миллионов рублей вложено в энергоуниверситет за это время. Создано несколько лабораторий, прежде всего, в интересах нашей атомной промышленности", - цитирует пресс-служба Воскресенского.
Он подчеркнул, что сейчас атомная промышленность активно развивается в связи с появлением технологий искусственного интеллекта.
"Большие, амбициозные планы у "Росатома
" в России
и за рубежом. А ИГЭУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов и, надеюсь, научных разработок в интересах атомной промышленности", - добавил губернатор.
О том, как используют новое оборудование в созданных лабораториях для обучения, главе региона рассказали преподаватели и студенты ИГЭУ. Так, специально для Центра компетенций по релейной защите и автоматике по разработкам ученых – преподавателей вуза сконструирован тренажер, на котором не только студенты, но и действующие специалисты энергоотрасли, могут отработать свои навыки. Уже сейчас здесь повышают квалификацию действующие специалисты АЭС. В следующем году планируется расширение и дооснащение центра, сообщил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский.
Также в университете открыли Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях. Как пояснил Ледуховский, она станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования атомных станций, в которых на АЭС сейчас есть потребность.
Кроме того, создан Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где для обучения используют, в том числе, технологии виртуальной реальности.