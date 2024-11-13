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Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза

Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза - РИА Новости, 13.11.2024

Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:34

2024-11-13T18:34

2024-11-13T18:34

ивановская область

ивановская область

россия

станислав воскресенский

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения ИГЭУ и концерна "Росэнергоатом", заключенного в 2022 году, в вузе создают научно-образовательные центры, где будущие и действующие специалисты атомных электростанций оттачивают практические навыки. Ряд лабораторий открыли в начале этого учебного года. Воскресенский побывал в ивановском энергоуниверситете и ознакомился с новыми возможностями подготовки специалистов для атомной энергетики. "Мы действительно в 2022 году с "Росэнергоатом" договорились, что концерн будет масштабно помогать университету. Несколько сотен миллионов рублей вложено в энергоуниверситет за это время. Создано несколько лабораторий, прежде всего, в интересах нашей атомной промышленности", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Он подчеркнул, что сейчас атомная промышленность активно развивается в связи с появлением технологий искусственного интеллекта. "Большие, амбициозные планы у "Росатома" в России и за рубежом. А ИГЭУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов и, надеюсь, научных разработок в интересах атомной промышленности", - добавил губернатор. О том, как используют новое оборудование в созданных лабораториях для обучения, главе региона рассказали преподаватели и студенты ИГЭУ. Так, специально для Центра компетенций по релейной защите и автоматике по разработкам ученых – преподавателей вуза сконструирован тренажер, на котором не только студенты, но и действующие специалисты энергоотрасли, могут отработать свои навыки. Уже сейчас здесь повышают квалификацию действующие специалисты АЭС. В следующем году планируется расширение и дооснащение центра, сообщил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский. Также в университете открыли Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях. Как пояснил Ледуховский, она станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования атомных станций, в которых на АЭС сейчас есть потребность. Кроме того, создан Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где для обучения используют, в том числе, технологии виртуальной реальности.

https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html

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ивановская область, россия, станислав воскресенский, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии