Рейтинг@Mail.ru
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:34 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/igeu-1983598490.html
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза - РИА Новости, 13.11.2024
Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:34
2024-11-13T18:34
ивановская область
ивановская область
россия
станислав воскресенский
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_d951277ec0c810ae3e4219245d5ce312.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ), сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках соглашения ИГЭУ и концерна "Росэнергоатом", заключенного в 2022 году, в вузе создают научно-образовательные центры, где будущие и действующие специалисты атомных электростанций оттачивают практические навыки. Ряд лабораторий открыли в начале этого учебного года. Воскресенский побывал в ивановском энергоуниверситете и ознакомился с новыми возможностями подготовки специалистов для атомной энергетики. "Мы действительно в 2022 году с "Росэнергоатом" договорились, что концерн будет масштабно помогать университету. Несколько сотен миллионов рублей вложено в энергоуниверситет за это время. Создано несколько лабораторий, прежде всего, в интересах нашей атомной промышленности", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Он подчеркнул, что сейчас атомная промышленность активно развивается в связи с появлением технологий искусственного интеллекта. "Большие, амбициозные планы у "Росатома" в России и за рубежом. А ИГЭУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов и, надеюсь, научных разработок в интересах атомной промышленности", - добавил губернатор. О том, как используют новое оборудование в созданных лабораториях для обучения, главе региона рассказали преподаватели и студенты ИГЭУ. Так, специально для Центра компетенций по релейной защите и автоматике по разработкам ученых – преподавателей вуза сконструирован тренажер, на котором не только студенты, но и действующие специалисты энергоотрасли, могут отработать свои навыки. Уже сейчас здесь повышают квалификацию действующие специалисты АЭС. В следующем году планируется расширение и дооснащение центра, сообщил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский. Также в университете открыли Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях. Как пояснил Ледуховский, она станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования атомных станций, в которых на АЭС сейчас есть потребность. Кроме того, создан Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где для обучения используют, в том числе, технологии виртуальной реальности.
https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html
https://ria.ru/20241030/vyplaty-1980870409.html
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912652941_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_3aba0ff74b0e3eadffbb4a5cb549d17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, россия, станислав воскресенский, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии

Новые лаборатории ИГЭУ повысят научно-образовательный потенциал вуза

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду побывал в новых научно-образовательных лабораториях Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках соглашения ИГЭУ и концерна "Росэнергоатом", заключенного в 2022 году, в вузе создают научно-образовательные центры, где будущие и действующие специалисты атомных электростанций оттачивают практические навыки. Ряд лабораторий открыли в начале этого учебного года.
Развитие Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Чем удивляют малые города Ивановской области
Вчера, 09:49
Воскресенский побывал в ивановском энергоуниверситете и ознакомился с новыми возможностями подготовки специалистов для атомной энергетики.
"Мы действительно в 2022 году с "Росэнергоатом" договорились, что концерн будет масштабно помогать университету. Несколько сотен миллионов рублей вложено в энергоуниверситет за это время. Создано несколько лабораторий, прежде всего, в интересах нашей атомной промышленности", - цитирует пресс-служба Воскресенского.
Он подчеркнул, что сейчас атомная промышленность активно развивается в связи с появлением технологий искусственного интеллекта.
"Большие, амбициозные планы у "Росатома" в России и за рубежом. А ИГЭУ – один из ведущих вузов для подготовки специалистов и, надеюсь, научных разработок в интересах атомной промышленности", - добавил губернатор.
О том, как используют новое оборудование в созданных лабораториях для обучения, главе региона рассказали преподаватели и студенты ИГЭУ. Так, специально для Центра компетенций по релейной защите и автоматике по разработкам ученых – преподавателей вуза сконструирован тренажер, на котором не только студенты, но и действующие специалисты энергоотрасли, могут отработать свои навыки. Уже сейчас здесь повышают квалификацию действующие специалисты АЭС. В следующем году планируется расширение и дооснащение центра, сообщил ректор ИГЭУ Григорий Ледуховский.
Также в университете открыли Лабораторию прецизионных систем формирования микроклимата в производственных помещениях. Как пояснил Ледуховский, она станет ядром для подготовки специалистов цехов спецвентиляции и кондиционирования атомных станций, в которых на АЭС сейчас есть потребность.
Кроме того, создан Центр предиктивной аналитики, диагностики и цифровой энергетики, где для обучения используют, в том числе, технологии виртуальной реальности.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей
30 октября, 11:43
 
Ивановская областьИвановская областьРоссияСтанислав ВоскресенскийРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала