Рейтинг@Mail.ru
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/guterresh-1983549119.html
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН - РИА Новости, 13.11.2024
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН
Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:28
2024-11-13T15:28
в мире
баку
россия
антониу гутерреш
шарль мишель
михаил мишустин
оон
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979486093_0:102:2293:1391_1920x0_80_0_0_beb680a127cb7c498c756643cf20407c.jpg
БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку. "2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух", - сказал он. Генсек ООН отметил, что в эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары - это не роскошь, они стали необходимостью. По его словам, в настоящее время ООН разрабатывает пакет решений по борьбе с экстремальной жарой. "Необходимо все сделать в срочном порядке, пока не наступила следующая волна жары. Почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях. Слишком часто базовые данные для создания этих систем недоступны. В среднем, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства располагают менее чем 10% данных, необходимых им для создания эффективных систем оповещения. Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении - ред.)", - отметил генсек ООН. Для этого, по словам Гутерреша, необходима политическая поддержка на высоком уровне внутри стран, расширение сотрудничества и увеличение технической поддержки. Он также указал на важность серьезных усилий по увеличению финансирования систем раннего предупреждения, особенно для наиболее уязвимых слоев населения. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html
https://ria.ru/20240605/oon-1950755869.html
баку
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979486093_0:0:2057:1542_1920x0_80_0_0_1a2150bf5a621f7a6e945cfa9c677908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, россия, антониу гутерреш, шарль мишель, михаил мишустин, оон, евросовет
В мире, Баку, Россия, Антониу Гутерреш, Шарль Мишель, Михаил Мишустин, ООН, Евросовет
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН

Гутерреш: 2025 год может стать самым жарким в истории человечества

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку.
"2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух", - сказал он.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе
11 ноября, 11:40
Генсек ООН отметил, что в эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары - это не роскошь, они стали необходимостью.
По его словам, в настоящее время ООН разрабатывает пакет решений по борьбе с экстремальной жарой.
"Необходимо все сделать в срочном порядке, пока не наступила следующая волна жары. Почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях. Слишком часто базовые данные для создания этих систем недоступны. В среднем, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства располагают менее чем 10% данных, необходимых им для создания эффективных систем оповещения. Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении - ред.)", - отметил генсек ООН.
Для этого, по словам Гутерреша, необходима политическая поддержка на высоком уровне внутри стран, расширение сотрудничества и увеличение технической поддержки. Он также указал на важность серьезных усилий по увеличению финансирования систем раннего предупреждения, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер России Михаил Мишустин.
Девушка у фонтана - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет
5 июня, 17:40
 
В миреБакуРоссияАнтониу ГутеррешШарль МишельМихаил МишустинООНЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала