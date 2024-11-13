https://ria.ru/20241113/guterresh-1983549119.html

Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН

Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН - РИА Новости, 13.11.2024

Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН

Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:28

2024-11-13T15:28

2024-11-13T15:28

в мире

баку

россия

антониу гутерреш

шарль мишель

михаил мишустин

оон

евросовет

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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку. "2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух", - сказал он. Генсек ООН отметил, что в эпоху климатических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары - это не роскошь, они стали необходимостью. По его словам, в настоящее время ООН разрабатывает пакет решений по борьбе с экстремальной жарой. "Необходимо все сделать в срочном порядке, пока не наступила следующая волна жары. Почти половина стран мира не охвачены системами раннего предупреждения о различных опасностях. Слишком часто базовые данные для создания этих систем недоступны. В среднем, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства располагают менее чем 10% данных, необходимых им для создания эффективных систем оповещения. Мы должны срочно активизировать действия (в этом направлении - ред.)", - отметил генсек ООН. Для этого, по словам Гутерреша, необходима политическая поддержка на высоком уровне внутри стран, расширение сотрудничества и увеличение технической поддержки. Он также указал на важность серьезных усилий по увеличению финансирования систем раннего предупреждения, особенно для наиболее уязвимых слоев населения. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

https://ria.ru/20240605/oon-1950755869.html

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, россия, антониу гутерреш, шарль мишель, михаил мишустин, оон, евросовет