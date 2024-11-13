https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html
В Госдуме рассказали о судьбе гаджетов Apple
В Госдуме рассказали о судьбе гаджетов Apple - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме рассказали о судьбе гаджетов Apple
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России в связи с принятием проекта об установке магазина приложений РФ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:12
2024-11-13T12:12
2024-11-13T12:12
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России в связи с принятием проекта об установке магазина приложений РФ. "То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан", - сказал он журналистам. При этом он отметил, что если кто-то будет нарушать нормы закона, возможны штрафные санкции. "Переговоры с ними (компанией Apple – ред.) продолжаются, уверен, что они завершатся позитивным решением", - отметил парламентарий.
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технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Apple, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о судьбе гаджетов Apple
Депутат заявил, что гаджеты Apple не запретят в России
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России в связи с принятием проекта об установке магазина приложений РФ.
"То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан", - сказал он журналистам.
При этом он отметил, что если кто-то будет нарушать нормы закона, возможны штрафные санкции.
"Переговоры с ними (компанией Apple – ред.) продолжаются, уверен, что они завершатся позитивным решением", - отметил парламентарий.