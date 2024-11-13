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В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину - РИА Новости, 13.11.2024
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09:16 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983434901.html
В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину
В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:16
2024-11-13T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий. Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, заявил в интервью телеканалу GB News, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева. "Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям - саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий, которые уже давно жаждут вырваться из под гнета Англии с помощью проведения публичного плебисцита", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Джонсон показал себя мелочным политиком с ограниченным кругозором, который не способен генерировать цивилизованные и здравомыслящие концепции развития во благо своей страны. "Именно из-за очень надменного, бездарного и безответственного английского политикума, неспособного выстраивать уважительные, а не потребительские отношения как с собственными гражданами, так и с шокированным их действиями мировым сообществом, Великобританию ждет распад, с последующей утратой величественной приставки, став неприглядной островной Британией", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983116708.html
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в мире, великобритания, михаил шеремет, борис джонсон, дональд трамп, госдума рф, украина
В мире, Великобритания, Михаил Шеремет, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Госдума РФ, Украина
В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину

Депутат Шеремет: отправка войск на Украину обернется для Британии распадом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий.
Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, заявил в интервью телеканалу GB News, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.
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"Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям - саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий, которые уже давно жаждут вырваться из под гнета Англии с помощью проведения публичного плебисцита", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Джонсон показал себя мелочным политиком с ограниченным кругозором, который не способен генерировать цивилизованные и здравомыслящие концепции развития во благо своей страны.
"Именно из-за очень надменного, бездарного и безответственного английского политикума, неспособного выстраивать уважительные, а не потребительские отношения как с собственными гражданами, так и с шокированным их действиями мировым сообществом, Великобританию ждет распад, с последующей утратой величественной приставки, став неприглядной островной Британией", - сказал депутат.
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В миреВеликобританияМихаил ШереметБорис ДжонсонДональд ТрампГосдума РФУкраина
 
 
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