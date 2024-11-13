В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину
Депутат Шеремет: отправка войск на Украину обернется для Британии распадом
В холле Государственной думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий.
Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, заявил в интервью телеканалу GB News, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.
"Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям - саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий, которые уже давно жаждут вырваться из под гнета Англии с помощью проведения публичного плебисцита", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Джонсон показал себя мелочным политиком с ограниченным кругозором, который не способен генерировать цивилизованные и здравомыслящие концепции развития во благо своей страны.
"Именно из-за очень надменного, бездарного и безответственного английского политикума, неспособного выстраивать уважительные, а не потребительские отношения как с собственными гражданами, так и с шокированным их действиями мировым сообществом, Великобританию ждет распад, с последующей утратой величественной приставки, став неприглядной островной Британией", - сказал депутат.