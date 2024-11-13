https://ria.ru/20241113/gosduma-1983434901.html

В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину

В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуме предостерегли Британию от ввода войск на Украину

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:16

2024-11-13T09:16

2024-11-13T09:16

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что отправка войск на Украину будет иметь для Великобритании плачевные последствия и обернется для нее распадом и потерей территорий. Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах, заявил в интервью телеканалу GB News, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева. "Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям - саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий, которые уже давно жаждут вырваться из под гнета Англии с помощью проведения публичного плебисцита", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Джонсон показал себя мелочным политиком с ограниченным кругозором, который не способен генерировать цивилизованные и здравомыслящие концепции развития во благо своей страны. "Именно из-за очень надменного, бездарного и безответственного английского политикума, неспособного выстраивать уважительные, а не потребительские отношения как с собственными гражданами, так и с шокированным их действиями мировым сообществом, Великобританию ждет распад, с последующей утратой величественной приставки, став неприглядной островной Британией", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983116708.html

https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, михаил шеремет, борис джонсон, дональд трамп, госдума рф, украина