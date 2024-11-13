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В Раде рассказали, какой город Украина потеряет следующим
В Раде рассказали, какой город Украина потеряет следующим - РИА Новости, 13.11.2024
В Раде рассказали, какой город Украина потеряет следующим
В офисе Владимира Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:37
2024-11-13T14:37
2024-11-13T18:18
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Шайка журналистов из офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено", — указал политик.В среду газета Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ писала, что украинские военные заявляют о готовности отступить с позиций в районе Курахово, однако пока не "получали приказа сверху".Также председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр дубинский, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали, какой город Украина потеряет следующим
Дубинский: в офисе Зеленского уже готовятся к сдаче Курахово