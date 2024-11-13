https://ria.ru/20241113/fermery-1983566748.html

Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле

Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле - РИА Новости, 13.11.2024

Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле

Десятки бельгийских фермеров приняли участие в протестах в связи с намерением Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле со странами Латинской... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:22

2024-11-13T16:22

2024-11-13T17:30

франция

латинская америка

бельгия

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

меркосур

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Десятки бельгийских фермеров приняли участие в протестах в связи с намерением Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки, некоторые из них прибыли в центр Брюсселя на своих тракторах, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тракторов остановились в европейском квартале на площади Шуман напротив зданий Еврокомиссии и Совета ЕС. Фермеры Бельгии, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур, которая объединяет Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции". Согласно данным бельгийских профсоюзов, этот договор, который обсуждается уже много лет, может быть одобрен в ходе предстоящего заседания "Большой двадцатки" 18 и 19 ноября в Бразилии. "Договор направлен на увеличение импорта сельхозпродукции из стран Меркосур, в частности, говядины, которую мы выращиваем сами и при этом гораздо лучшего качества. Эти закупки станут примером нечестной конкуренции по отношению к нашим животноводам, так как там гораздо меньшие требования, поэтому мясо будет дешевле, что повлечет за собой падение цен на рынках", - говорится в распространенном заявлении Федерации профсоюзов животноводов и фермеров Бельгии. Выступившая на встрече депутат Европарламента от Франции Манон Обри рассказала, что продукция из Латинской Америки зачастую производится на огромных фермах в промышленных масштабах с применение гормонов и пестицидов, которые запрещены в ЕС, что ставит местных фермеров в заведомо худшую ситуацию на рынке. "Зачем нам мясо из Латинской Америки, разве мы его не производим уже здесь?" - задалась вопросом депутат. Сами фермеры опасаются, что в соглашении о свободной торговле заинтересованы автопроизводители, имеющие планы на рынки Латинской Америки. При этом фермерские хозяйства, напротив, понесут ущерб из-за такой торговли. Акция в Брюсселе была согласована полицией, которая перекрыла несколько улиц в Брюсселе, но заторов на дорогах удалось избежать. Подобные акции уже проходили и в других странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Польше. СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения.

https://ria.ru/20241024/spectator-1979702320.html

https://ria.ru/20241104/fermery-1981844544.html

https://ria.ru/20241003/berlin-1976204051.html

франция

латинская америка

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест бельгийских фермеров в связи с намерением Еврокомиссии подписать договор о свободной торговле со странами Латинской Америки Более 100 бельгийских фермеров вышли на протест в связи с намерением Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки. Некоторые из них приехали в центр Брюсселя на своих тракторах. Они опасаются, что более дешевая продукция из этого региона приведет к снижению цен на рынке ЕС. 2024-11-13T16:22 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, латинская америка, бельгия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, меркосур, в мире