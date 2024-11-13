Бельгийские фермеры вышли на протест против соглашения о свободной торговле
В центр Брюсселя приехали фермеры на тракторах на протест против политики ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Десятки бельгийских фермеров приняли участие в протестах в связи с намерением Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки, некоторые из них прибыли в центр Брюсселя на своих тракторах, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тракторов остановились в европейском квартале на площади Шуман напротив зданий Еврокомиссии и Совета ЕС.
Фермеры Бельгии, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур, которая объединяет Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции". Согласно данным бельгийских профсоюзов, этот договор, который обсуждается уже много лет, может быть одобрен в ходе предстоящего заседания "Большой двадцатки" 18 и 19 ноября в Бразилии.
"Договор направлен на увеличение импорта сельхозпродукции из стран Меркосур, в частности, говядины, которую мы выращиваем сами и при этом гораздо лучшего качества. Эти закупки станут примером нечестной конкуренции по отношению к нашим животноводам, так как там гораздо меньшие требования, поэтому мясо будет дешевле, что повлечет за собой падение цен на рынках", - говорится в распространенном заявлении Федерации профсоюзов животноводов и фермеров Бельгии.
Выступившая на встрече депутат Европарламента от Франции Манон Обри рассказала, что продукция из Латинской Америки зачастую производится на огромных фермах в промышленных масштабах с применение гормонов и пестицидов, которые запрещены в ЕС, что ставит местных фермеров в заведомо худшую ситуацию на рынке.
"Зачем нам мясо из Латинской Америки, разве мы его не производим уже здесь?" - задалась вопросом депутат.
Сами фермеры опасаются, что в соглашении о свободной торговле заинтересованы автопроизводители, имеющие планы на рынки Латинской Америки. При этом фермерские хозяйства, напротив, понесут ущерб из-за такой торговли.
Акция в Брюсселе была согласована полицией, которая перекрыла несколько улиц в Брюсселе, но заторов на дорогах удалось избежать.
Подобные акции уже проходили и в других странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Польше. СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения.
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