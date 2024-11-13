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Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю - РИА Новости, 13.11.2024
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14:07 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/erdogan-1983521146.html
Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю
Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю - РИА Новости, 13.11.2024
Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока рано делать выводы о будущих шагах победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Израилю, РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:07
2024-11-13T14:07
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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока рано делать выводы о будущих шагах победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Израилю, при этом Анкара ожидает от Вашингтона "разумных действий". "Мне кажется, что еще рано выносить суждения по этому вопросу. Давайте посмотрим, как (Дональд) Трамп сменит (Джо) Байдена. Какие шаги он предпримет в новом сроке после передачи полномочий, мы увидим потом. Мы надеемся, что в этот срок Трамп предпримет совсем другие шаги в отношении региона. Потому что сообщения, которые время от времени раздаются, могут нас беспокоить. По этой причине нам нужно увидеть январь. Я думаю, мы увидим, какие шаги будут предприняты с января… Потому что наши встречи с Трампом в прошлом были несравнимо больше, чем с Байденом. Я надеюсь, что в этот период мы предпримем эти шаги наилучшим образом, и от этого выиграют как Соединенные Штаты Америки, так и Турция", - сказал турецкий лидер журналистам. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, турция, израиль, дональд трамп, джо байден, реджеп тайип эрдоган, nbc, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Турция, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, NBC, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган прокомментировал планы Трампа по Израилю

Эрдоган: пока рано делать выводы о будущих шагах Трампа по Израилю

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока рано делать выводы о будущих шагах победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Израилю, при этом Анкара ожидает от Вашингтона "разумных действий".
"Мне кажется, что еще рано выносить суждения по этому вопросу. Давайте посмотрим, как (Дональд) Трамп сменит (Джо) Байдена. Какие шаги он предпримет в новом сроке после передачи полномочий, мы увидим потом. Мы надеемся, что в этот срок Трамп предпримет совсем другие шаги в отношении региона. Потому что сообщения, которые время от времени раздаются, могут нас беспокоить. По этой причине нам нужно увидеть январь. Я думаю, мы увидим, какие шаги будут предприняты с января… Потому что наши встречи с Трампом в прошлом были несравнимо больше, чем с Байденом. Я надеюсь, что в этот период мы предпримем эти шаги наилучшим образом, и от этого выиграют как Соединенные Штаты Америки, так и Турция", - сказал турецкий лидер журналистам.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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