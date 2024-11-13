https://ria.ru/20241113/efimov-1983497243.html

Ефимов: инвесторы подали 62 тысячи заявок на градостроительные услуги

Ефимов: инвесторы подали 62 тысячи заявок на градостроительные услуги - РИА Новости, 13.11.2024

Ефимов: инвесторы подали 62 тысячи заявок на градостроительные услуги

Москомархитектура обработала в январе- октябре 2024 года свыше 62 тысяч онлайн-заявок на РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:05

2024-11-13T14:05

2024-11-13T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

юлиана княжевская

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москомархитектура обработала в январе- октябре 2024 года свыше 62 тысяч онлайн-заявок напредоставление государственных услуг в области архитектуры и строительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Онлайн-услуги в сфере градостроительства ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации отрасли. Из 62,3 тысячи заявлений на предоставление государственных услуг большая часть была подана в третьем квартале 2024-го – более 19 тысяч", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что показатель третьего квартала текущего года превысил цифру аналогичного периода 2023 года.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что за 10 месяцев 2024 года в Москве утвердили свыше 8 тысяч градостроительных планов земельных участков. Кроме того, около 10 тысяч положительных решений коснулись приемкиматериалов и результатов инженерных изысканий для размещения в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности столицы.Кроме того, за указанный период подали более 11 тысяч заявлений относительно приемки исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций, добавляется в пресс-релизе.Также в Москве удалось оформить 844 паспорта колористического решения фасадов зданий и строений. Сюда же относятся столичные сооружения.

https://ria.ru/20241113/efimov-1983400992.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, юлиана княжевская