https://ria.ru/20241113/dnr-1983520690.html

Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР

Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР - РИА Новости, 13.11.2024

Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали в среду медикам... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:08

2024-11-13T14:08

2024-11-13T14:12

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донецкая народная республика

волновахский район

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали в среду медикам Волновахского района ДНР награды от российского президента Владимира Путина, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. "Совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили городскую больницу Волновахского района и вручили медикам награды от президента России, федерального профильного министерства и наши региональные", - написал Пушилин. Он отметил большой личный вклад медиков в развитие сферы здравоохранения ДНР, а также их самоотверженность на работе, в том числе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Пушилин выразил большую благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу, при поддержке которого была восстановлена больница в Волновахском районе.

https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html

https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html

россия

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волновахский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, волновахский район, денис пушилин, сергей кириенко, михаил мурашко