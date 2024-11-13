https://ria.ru/20241113/dnr-1983520690.html
Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР
Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР - РИА Новости, 13.11.2024
Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали в среду медикам... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:08
2024-11-13T14:08
2024-11-13T14:12
здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали в среду медикам Волновахского района ДНР награды от российского президента Владимира Путина, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. "Совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили городскую больницу Волновахского района и вручили медикам награды от президента России, федерального профильного министерства и наши региональные", - написал Пушилин. Он отметил большой личный вклад медиков в развитие сферы здравоохранения ДНР, а также их самоотверженность на работе, в том числе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Пушилин выразил большую благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу, при поддержке которого была восстановлена больница в Волновахском районе.
https://ria.ru/20241113/nagrady-1983417996.html
https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, волновахский район, денис пушилин, сергей кириенко, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Михаил Мурашко
Пушилин вручил награды медикам из Волновахского района ДНР
Пушилин, Кириенко и Мурашко вручили награды медикам из Волновахского района ДНР
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко передали в среду медикам Волновахского района ДНР награды от российского президента Владимира Путина, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
"Совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили городскую больницу Волновахского района и вручили медикам награды от президента России, федерального профильного министерства и наши региональные", - написал Пушилин.
Он отметил большой личный вклад медиков в развитие сферы здравоохранения ДНР, а также их самоотверженность на работе, в том числе на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Пушилин выразил большую благодарность Ямало-Ненецкому автономному округу, при поддержке которого была восстановлена больница в Волновахском районе.