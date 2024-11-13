https://ria.ru/20241113/deti-1983434274.html

В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей

В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей - РИА Новости, 13.11.2024

В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:12

2024-11-13T09:12

2024-11-13T09:12

общество

россия

сирия

новосибирск

мария львова-белова

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии, ожидается, что они прибудут на родину до конца 2024 года. "В ближайшие дни у нас готовится очередной выезд в Дамаск… в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по очередной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину. Все эти дети пройдут медицинское обследование и потом дальнейшую социальную реабилитацию на территории одного из пансионатов Москвы", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду. Она пояснила, что это планируется сделать до конца 2024 года. Ранее Львова-Белова сообщила, что за последние три года при содействии аппарата детского омбудсмена в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей. В Новосибирске в среду стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951624476.html

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

россия

сирия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сирия, новосибирск, мария львова-белова