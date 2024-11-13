В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей
Львова-Белова: в Россию из Сирии планируют вернуть очередную группу детей
Возвращение детей из лагеря для беженцев в Россию. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии, ожидается, что они прибудут на родину до конца 2024 года.
"В ближайшие дни у нас готовится очередной выезд в Дамаск… в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по очередной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину. Все эти дети пройдут медицинское обследование и потом дальнейшую социальную реабилитацию на территории одного из пансионатов Москвы", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду.
Она пояснила, что это планируется сделать до конца 2024 года.
Ранее Львова-Белова сообщила, что за последние три года при содействии аппарата детского омбудсмена в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей.
В Новосибирске в среду стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.