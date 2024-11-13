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В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей - РИА Новости, 13.11.2024
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09:12 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/deti-1983434274.html
В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей
В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей - РИА Новости, 13.11.2024
В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:12
2024-11-13T09:12
общество
россия
сирия
новосибирск
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии, ожидается, что они прибудут на родину до конца 2024 года. "В ближайшие дни у нас готовится очередной выезд в Дамаск… в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по очередной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину. Все эти дети пройдут медицинское обследование и потом дальнейшую социальную реабилитацию на территории одного из пансионатов Москвы", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду. Она пояснила, что это планируется сделать до конца 2024 года. Ранее Львова-Белова сообщила, что за последние три года при содействии аппарата детского омбудсмена в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей. В Новосибирске в среду стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951624476.html
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
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общество, россия, сирия, новосибирск, мария львова-белова
Общество, Россия, Сирия, Новосибирск, Мария Львова-Белова
В Россию из Сирии планируют вернуть группу детей

Львова-Белова: в Россию из Сирии планируют вернуть очередную группу детей

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramВозвращение детей из лагеря для беженцев в Россию
Возвращение детей из лагеря для беженцев в Россию - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Возвращение детей из лагеря для беженцев в Россию. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проводит работу по возврату в Россию очередной группы детей из Сирии, ожидается, что они прибудут на родину до конца 2024 года.
"В ближайшие дни у нас готовится очередной выезд в Дамаск… в лагеря беженцев. Есть сейчас договоренность по очередной группе детей, которую мы планируем вернуть на родину. Все эти дети пройдут медицинское обследование и потом дальнейшую социальную реабилитацию на территории одного из пансионатов Москвы", - сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске в среду.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Она пояснила, что это планируется сделать до конца 2024 года.
Ранее Львова-Белова сообщила, что за последние три года при содействии аппарата детского омбудсмена в Россию вернули 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции. Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченного по правам ребенка делает акцент не столько на возвращении, сколько на реабилитации и социализации этих детей.
В Новосибирске в среду стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 32 ребенка
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