https://ria.ru/20241113/dengi-1983419798.html

Поступившие российским лидерам "АллатРа"* деньги ушли на Украину

Поступившие российским лидерам "АллатРа"* деньги ушли на Украину - РИА Новости, 13.11.2024

Поступившие российским лидерам "АллатРа"* деньги ушли на Украину

За почти два года на счета российских лидеров нежелательной в России международной организации "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, полученные... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T04:22

2024-11-13T04:22

2024-11-13T04:22

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москва

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За почти два года на счета российских лидеров нежелательной в России международной организации "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, полученные денежные средства в дальнейшем были перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. Тогда же движение внесли в соответствующий реестр. "Финансирование осуществляется за счет сбора денежных средств на личные карты российских лидеров "АллатРа"*, только с января 2021 по сентябрь 2022 года поступило переводов от более чем 500 физических лиц. Полученные денежные средства лидеры вывозят за рубеж (Турция, Узбекистан, Азербайджан) и передают украинским координаторам союза", - говорится в документах. По данным надзорного ведомства, "АллатРа"* представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации. Организация оспаривала решение Минюста РФ включить ее в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, однако суд отказался исключить ее из такого списка. Как следует из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества. В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки "АллатРа"* действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.* Признана нежелательной организацией на территории РФ

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https://ria.ru/20241111/stalker-1983183429.html

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украина, москва, россия