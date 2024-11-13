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Мосгордума приняла столичный бюджет до 2027 года - РИА Новости, 13.11.2024
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13:36 13.11.2024 (обновлено: 13:47 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/byudzhet-1983510814.html
Мосгордума приняла столичный бюджет до 2027 года
Мосгордума приняла столичный бюджет до 2027 года - РИА Новости, 13.11.2024
Мосгордума приняла столичный бюджет до 2027 года
Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, такое решение приняли на пленарном заседании столичного... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:36
2024-11-13T13:47
московская городская дума
экономика
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, такое решение приняли на пленарном заседании столичного парламента в среду.В понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2025-2027 годы и рекомендовала принять его на заседании Думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержала его принятие, не найдя нарушений."Тринадцатого ноября в трех чтениях Мосгордума приняла закон о бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Это пример эффективной, слаженной и конструктивной работы столичного парламента на благо москвичей. Нынешний бюджет стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.Он отметил, что столичный бюджет традиционно будет социальным и инвестиционным, отражает актуальные потребности москвичей, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030 года. Мерами соцподдержки за счет средств городского бюджета будет обеспечен каждый третий москвич - около 4,5 миллиона человек.Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно. Общие объемы доходов в 2025 году составят 5,1 триллиона рублей, в 2026 году – 5,4 триллиона рублей, а в 2027 году – 5,8 триллиона рублей. Расходы на 2025 год запланированы в объеме 5,6 триллиона рублей, на 2026 год – 5,8 триллиона рублей, а на 2027 год – 5,9 триллиона рублей.Около 90% расходов бюджета в 2025 году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей. Бюджет развития достигнет 2,6 триллиона рублей.В 2025 году более половины расходов бюджета города Москвы предлагается направить на расходы социального характера. Более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям Москвы. С 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.На образование в бюджете заложено 649,6 миллиарда рублей, на здравоохранение - 610,7 миллиарда рублей, а с учетом с учетом средств ОМС - порядка 1,1 триллиона рублей. В бюджете предусмотрены средства на предоставление комплексной поддержки участникам СВО и членам их семей.В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались - трое.
https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html
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московская городская дума, экономика, москва
Московская городская дума, Экономика, Москва
Мосгордума приняла столичный бюджет до 2027 года

Мосгордума приняла столичный бюджет на 2025-2027 годы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы
Здание Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, такое решение приняли на пленарном заседании столичного парламента в среду.
В понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2025-2027 годы и рекомендовала принять его на заседании Думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержала его принятие, не найдя нарушений.
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"Тринадцатого ноября в трех чтениях Мосгордума приняла закон о бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Это пример эффективной, слаженной и конструктивной работы столичного парламента на благо москвичей. Нынешний бюджет стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.
Он отметил, что столичный бюджет традиционно будет социальным и инвестиционным, отражает актуальные потребности москвичей, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030 года. Мерами соцподдержки за счет средств городского бюджета будет обеспечен каждый третий москвич - около 4,5 миллиона человек.
Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно. Общие объемы доходов в 2025 году составят 5,1 триллиона рублей, в 2026 году – 5,4 триллиона рублей, а в 2027 году – 5,8 триллиона рублей. Расходы на 2025 год запланированы в объеме 5,6 триллиона рублей, на 2026 год – 5,8 триллиона рублей, а на 2027 год – 5,9 триллиона рублей.
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Около 90% расходов бюджета в 2025 году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей. Бюджет развития достигнет 2,6 триллиона рублей.
В 2025 году более половины расходов бюджета города Москвы предлагается направить на расходы социального характера. Более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям Москвы. С 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.
На образование в бюджете заложено 649,6 миллиарда рублей, на здравоохранение - 610,7 миллиарда рублей, а с учетом с учетом средств ОМС - порядка 1,1 триллиона рублей. В бюджете предусмотрены средства на предоставление комплексной поддержки участникам СВО и членам их семей.
В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались - трое.
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