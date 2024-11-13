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Турция получила предложение стать партнером БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024
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11:17 13.11.2024 (обновлено: 11:50 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/briks-1983457375.html
Турция получила предложение стать партнером БРИКС
Турция получила предложение стать партнером БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024
Турция получила предложение стать партнером БРИКС
Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:17
2024-11-13T11:50
турция
брикс
в мире
россия
сергей лавров
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet."Турции предложили стать страной — партнером в БРИКС, это переходный процесс", — сказал он.Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241110/uganda-1982916054.html
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турция, брикс, в мире, россия, сергей лавров, анкара (провинция)
Турция, БРИКС, В мире, Россия, Сергей Лавров, Анкара (провинция)
Турция получила предложение стать партнером БРИКС

Министр торговли Турции: Анкаре предложили стать страной — партнером БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СТАМБУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet.
«
"Турции предложили стать страной — партнером в БРИКС, это переходный процесс", — сказал он.
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Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.
Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации.
С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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ТурцияБРИКСВ миреРоссияСергей ЛавровАнкара (провинция)
 
 
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