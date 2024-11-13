https://ria.ru/20241113/briks-1983457375.html

Турция получила предложение стать партнером БРИКС

Турция получила предложение стать партнером БРИКС - РИА Новости, 13.11.2024

Турция получила предложение стать партнером БРИКС

Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:17

2024-11-13T11:17

2024-11-13T11:50

турция

брикс

в мире

россия

сергей лавров

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

СТАМБУЛ, 13 ноя — РИА Новости. Турция получила предложение стать страной — партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу tvnet."Турции предложили стать страной — партнером в БРИКС, это переходный процесс", — сказал он.Болат отметил, что вступление в объединение принесет республике значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.Как отмечал в начале ноября глава МИД Сергей Лавров, Москва приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС, но решение о параметрах участия Анкары в работе объединения будет приниматься в том числе на основе консенсуса его членов. Он добавил, что Россия выступает за расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность, проводит суверенную внешнюю политику и не присоединяется к односторонним санкциям.Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024-го к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в объединении проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241110/uganda-1982916054.html

https://ria.ru/20241111/belorussija-1983062937.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, брикс, в мире, россия, сергей лавров, анкара (провинция)