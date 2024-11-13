https://ria.ru/20241113/arest-1983600028.html
В Петербурге арестовали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
В Петербурге арестовали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 13.11.2024
В Петербурге арестовали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
Водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину в Санкт-Петербурге, заключили под стражу по 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:40
2024-11-13T18:40
2024-11-13T18:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину в Санкт-Петербурге, заключили под стражу по 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11.01.2025", - говорится в сообщении. По версии следствия, 12 ноября обвиняемый, управляя автомобилем-мусоровозом, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода около дома 12 по Дровяному переулку. В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летняя женщина скончалась на месте. В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
https://ria.ru/20241113/kurer-1983566461.html
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санкт-петербург, россия, общество
Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге арестовали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
В Санкт-Петербурге арестовали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину