https://ria.ru/20241113/arest-1983538930.html

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу - РИА Новости, 13.11.2024

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу

Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:56

2024-11-13T14:56

2024-11-13T15:33

москва

гаага

международный уголовный суд

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск", - сказала собеседница агентства.Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ (Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей) и грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.Алапини-Гансу с марта 2024 года занимает пост второго вице-президента МУС и является замглавы МУС Томоко Аканэ, которая стала одной из судей, выдавших в марте 2023 года ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Аканэ и нынешний первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала также объявлены в розыск в РФ.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.В понедельник этот же суд заочно арестовал по аналогичной статье судью МУС Хайкелю Бен Махфуду, который выдал санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, гаага, международный уголовный суд, происшествия