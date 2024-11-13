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Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу - РИА Новости, 13.11.2024
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14:56 13.11.2024 (обновлено: 15:33 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/arest-1983538930.html
Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу
Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу - РИА Новости, 13.11.2024
Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу
Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:56
2024-11-13T15:33
москва
гаага
международный уголовный суд
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск", - сказала собеседница агентства.Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ (Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей) и грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.Алапини-Гансу с марта 2024 года занимает пост второго вице-президента МУС и является замглавы МУС Томоко Аканэ, которая стала одной из судей, выдавших в марте 2023 года ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Аканэ и нынешний первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала также объявлены в розыск в РФ.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.В понедельник этот же суд заочно арестовал по аналогичной статье судью МУС Хайкелю Бен Махфуду, который выдал санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html
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москва, гаага, международный уголовный суд, происшествия
Москва, Гаага, Международный уголовный суд, Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу

Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск судью МУС Рейн Алапини-Гансу

© Фото : сайт Международного уголовного судаРейн Алапини-Гансу
Рейн Алапини-Гансу - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : сайт Международного уголовного суда
Рейн Алапини-Гансу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск", - сказала собеседница агентства.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В МУС проводят внешнее расследование против прокурора Хана
11 ноября, 22:25
Ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 301 УК РФ (Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей) и грозит вплоть до четырех лет лишения свободы.
Алапини-Гансу с марта 2024 года занимает пост второго вице-президента МУС и является замглавы МУС Томоко Аканэ, которая стала одной из судей, выдавших в марте 2023 года ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Аканэ и нынешний первый вице-президент МУС Росарио Сальваторе Айтала также объявлены в розыск в РФ.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В понедельник этот же суд заочно арестовал по аналогичной статье судью МУС Хайкелю Бен Махфуду, который выдал санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Хайкель Бен Махфуд - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Судье МУС грозит до четырех лет колонии
11 ноября, 16:15
 
МоскваГаагаМеждународный уголовный судПроисшествия
 
 
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