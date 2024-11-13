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Милонов предложил взламывать гаджеты Apple - РИА Новости, 13.11.2024
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17:21 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/apple-1983578159.html
Милонов предложил взламывать гаджеты Apple
Милонов предложил взламывать гаджеты Apple - РИА Новости, 13.11.2024
Милонов предложил взламывать гаджеты Apple
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:21
2024-11-13T17:21
технологии
россия
виталий милонов
антон горелкин
госдума рф
apple
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России. В среду в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об установке магазина приложений РФ на смартфоны Apple. Инициатива была принята в первом чтении. "Готовы ли мы предложить россиянам и сами прежде всего выкинуть все устройства Apple и гаджеты Apple в помойку? Это первый вопрос... А если компания Apple не согласится пойти на наши условия, может, тогда давайте возобновим старый добрый джейлбрейк (программный взлом устройств на iOS - ред.)? Для того, чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны", - сказал он на пленарном заседании. Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил в свою очередь, что со "взломом аппарата Apple возникли сложности даже у Федерального бюро расследований". Это нетривиальная задача, считает Горелкин.
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html
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технологии, россия, виталий милонов, антон горелкин, госдума рф, apple
Технологии, Россия, Виталий Милонов, Антон Горелкин, Госдума РФ, Apple
Милонов предложил взламывать гаджеты Apple

Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России

© AP Photo / Juliana YamadaПрезентация нового iPhone 16 в штаб-квартире Apple
Презентация нового iPhone 16 в штаб-квартире Apple - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Juliana Yamada
Презентация нового iPhone 16 в штаб-квартире Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России.
В среду в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об установке магазина приложений РФ на смартфоны Apple. Инициатива была принята в первом чтении.
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"Готовы ли мы предложить россиянам и сами прежде всего выкинуть все устройства Apple и гаджеты Apple в помойку? Это первый вопрос... А если компания Apple не согласится пойти на наши условия, может, тогда давайте возобновим старый добрый джейлбрейк (программный взлом устройств на iOS - ред.)? Для того, чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны", - сказал он на пленарном заседании.
Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил в свою очередь, что со "взломом аппарата Apple возникли сложности даже у Федерального бюро расследований". Это нетривиальная задача, считает Горелкин.
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ТехнологииРоссияВиталий МилоновАнтон ГорелкинГосдума РФApple
 
 
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