https://ria.ru/20241113/apple-1983578159.html

Милонов предложил взламывать гаджеты Apple

Милонов предложил взламывать гаджеты Apple - РИА Новости, 13.11.2024

Милонов предложил взламывать гаджеты Apple

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:21

2024-11-13T17:21

2024-11-13T17:21

технологии

россия

виталий милонов

антон горелкин

госдума рф

apple

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взламывать гаджеты Apple и пользоваться ими на благо России. В среду в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об установке магазина приложений РФ на смартфоны Apple. Инициатива была принята в первом чтении. "Готовы ли мы предложить россиянам и сами прежде всего выкинуть все устройства Apple и гаджеты Apple в помойку? Это первый вопрос... А если компания Apple не согласится пойти на наши условия, может, тогда давайте возобновим старый добрый джейлбрейк (программный взлом устройств на iOS - ред.)? Для того, чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны", - сказал он на пленарном заседании. Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил в свою очередь, что со "взломом аппарата Apple возникли сложности даже у Федерального бюро расследований". Это нетривиальная задача, считает Горелкин.

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html

https://ria.ru/20241103/medvedev-1981669842.html

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Варвара Скокшина

технологии, россия, виталий милонов, антон горелкин, госдума рф, apple