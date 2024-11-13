https://ria.ru/20241113/apple-1983573737.html
Apple позволит установить российский магазин приложений, считают в ГД
Apple позволит установить российский магазин приложений, считают в ГД - РИА Новости, 13.11.2024
Apple позволит установить российский магазин приложений, считают в ГД
Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что Apple пойдет навстречу в вопросе установки магазина приложений РФ на свои гаджеты. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:53
2024-11-13T16:53
2024-11-13T16:53
технологии
россия
антон горелкин
apple
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что Apple пойдет навстречу в вопросе установки магазина приложений РФ на свои гаджеты. В среду в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об установке магазина приложений РФ на смартфоны Apple. Инициатива была принята в первом чтении. "Не публичные контакты с Apple ведутся, есть определенные взаимодействия и в принципе все будет устроено так же, как в Европейском союзе... Несмотря на то, что они ушли, с ними канал взаимодействия есть... Я думаю, что Apple, согласится на эти условия... Уверен, что Apple пойдет навстречу здесь", - сказал он на пленарном заседании. Он отметил, что Apple в отличие от других американских компаний исправно платит все штрафы. Также Горелкин, отвечая на вопрос из зала заседаний о том, можно ли распространить эти нормы на другие приборы и технику, например, автомобильную, заявил, что перечень продуктов и товаров определит правительство.
https://ria.ru/20241103/medvedev-1981669842.html
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технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Apple, Госдума РФ
Apple позволит установить российский магазин приложений, считают в ГД
Депутат ГД: Apple пойдет навстречу в установке российского магазина приложений
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что Apple пойдет навстречу в вопросе установки магазина приложений РФ на свои гаджеты.
В среду в Госдуме прошло обсуждение законопроекта об установке магазина приложений РФ на смартфоны Apple. Инициатива была принята в первом чтении.
"Не публичные контакты с Apple ведутся, есть определенные взаимодействия и в принципе все будет устроено так же, как в Европейском союзе... Несмотря на то, что они ушли, с ними канал взаимодействия есть... Я думаю, что Apple, согласится на эти условия... Уверен, что Apple пойдет навстречу здесь", - сказал он на пленарном заседании.
Он отметил, что Apple в отличие от других американских компаний исправно платит все штрафы.
Также Горелкин, отвечая на вопрос из зала заседаний о том, можно ли распространить эти нормы на другие приборы и технику, например, автомобильную, заявил, что перечень продуктов и товаров определит правительство.