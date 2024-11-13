https://ria.ru/20241113/agitatsiya-1983418895.html

Проект "АллатРа"* агитировал россиян по методичке госпереворота в Киеве

Проект "АллатРа"* агитировал россиян по методичке госпереворота в Киеве - РИА Новости, 13.11.2024

Проект "АллатРа"* агитировал россиян по методичке госпереворота в Киеве

Организация "Созидательное общество"* (дочерний проект американской "АллатРа"*, псевдорелигиозное движение которой признано в России нежелательной организацией) РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:35

2024-11-13T03:35

2024-11-13T04:14

россия

украина

киев

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Организация "Созидательное общество"* (дочерний проект американской "АллатРа"*, псевдорелигиозное движение которой признано в России нежелательной организацией) принуждала граждан РФ к экстремизму, агитируя их по той же схеме, что и украинцев перед государственным переворотом на Украине 2014 года, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. Тогда же движение внесли в соответствующий реестр. "Для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* стала проводить акции "под эгидой организации "Созидательное общество" (дочерний проект "АллатРа"*, управленческий центр располагается в США, руководители - граждане Украины)", - говорится в документе. Доктрина организации была изложена в серии видеороликов на YouTube и книг, главной из которых была "Сэнсэй - IV". "Для достижения целей организации в книге "Сэнсэй - IV" предлагается применять опыт государственного переворота на Украине 2014 года", - указывается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Помимо этого, активистам секты внедрялись установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества. Кроме того, на участников организации воздействовали эзотерическими медитациями и аутогенными тренировками, которые оказывали негативное воздействие на психоэмоциональное состояние человека, о чем свидетельствовала проведенная экспертиза. В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки "АллатРа"* действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Ростовской областях. Между тем руководители "АллатРа" были не согласны с внесением их в список нежелательных организаций и просили суд отменить решение Минюста РФ, однако получили отказ.* Признана нежелательной организацией на территории РФ

https://ria.ru/20241107/putin-1982548949.html

https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html

https://ria.ru/20241107/kiev-1982382465.html

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россия, украина, киев