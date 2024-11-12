https://ria.ru/20241112/zakon--1983292720.html
ГД приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
ГД приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
ГД приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:23
2024-11-12T14:23
2024-11-12T14:23
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности. Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей. Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ. Устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения не является административным правонарушением, если основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html
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россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
ГД приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
ГД РФ приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, председатель Совфеда Валентина Матвиенко
, а также депутаты ГД и сенаторы. Володин ранее отмечал, что под запрет пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей. По его словам, речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.
Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ
. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц – от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 до 2 миллионов рублей. При этом если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 5 миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Устанавливается, что распространение информации, а также совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения не является административным правонарушением, если основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру.