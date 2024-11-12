https://ria.ru/20241112/vystavka-1983375945.html
Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки"
Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024
Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки"
Крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo пройдет в Казани в рамках международного форума "Ростки: Россия и Китай –... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:28
2024-11-12T18:28
2024-11-12T18:28
республика татарстан
казань
китай
россия
талия минуллина
владимир путин
си цзиньпин
брикс
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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo пройдет в Казани в рамках международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "В павильоне-пятитысячнике организована крупнейшая бизнес-выставка для профессионалов индустрии кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Она напомнила, что во время недавнего саммита БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что именно через Казань 400 лет назад проходил китайский чайный путь. В этом смысле проведение чайной выставки в Казани оказалось точным попаданием в тему. Минуллина отметила, что Coffee Tea Cacao Expo - привлеченное мероприятие, которое на протяжении многих лет проходило в Москве, имеет свою историю и которое организаторам форума "Ростки" в этом году удалось "переманить" в Казань. По информации главы Агентства инвестиционного развития Татарстана, для участия в выставке заявились уже более 70 компаний-экспортеров, импортеров, поставщиков кофе, чая, како, шоколада, оборудования, упаковки, ингредиентов, решений для бизнеса. Один из залов выставки будет застроен для проведения презентаций, мастер-классов, дегустаций, кофейных и чайных чемпионатов. Как ожидается, здесь пройдут отборочные этапы на звание бариста года и другие мероприятия. В русской, китайской и татарской чайных можно будет продегустировать чай в различных традициях. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 13-15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. На площадке форума организована выставка Russia China Expo, где будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.
https://ria.ru/20241112/minullina-1983332543.html
https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html
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казань, китай, россия, талия минуллина, владимир путин, си цзиньпин, брикс, республика татарстан (татарстан), чай, кофе, какао
Республика Татарстан, Казань, Китай, Россия, Талия Минуллина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан), Чай, Кофе, какао
КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo пройдет в Казани в рамках международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"В павильоне-пятитысячнике организована крупнейшая бизнес-выставка для профессионалов индустрии кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики.
Она напомнила, что во время недавнего саммита БРИКС
в Казани председатель КНР Си Цзиньпин
на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным
отметил, что именно через Казань 400 лет назад проходил китайский чайный путь. В этом смысле проведение чайной выставки в Казани оказалось точным попаданием в тему.
Минуллина отметила, что Coffee Tea Cacao Expo - привлеченное мероприятие, которое на протяжении многих лет проходило в Москве
, имеет свою историю и которое организаторам форума "Ростки" в этом году удалось "переманить" в Казань.
По информации главы Агентства инвестиционного развития Татарстана, для участия в выставке заявились уже более 70 компаний-экспортеров, импортеров, поставщиков кофе, чая, како, шоколада, оборудования, упаковки, ингредиентов, решений для бизнеса. Один из залов выставки будет застроен для проведения презентаций, мастер-классов, дегустаций, кофейных и чайных чемпионатов. Как ожидается, здесь пройдут отборочные этапы на звание бариста года и другие мероприятия. В русской, китайской и татарской чайных можно будет продегустировать чай в различных традициях.
Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 13-15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. На площадке форума организована выставка Russia China Expo, где будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.