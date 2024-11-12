https://ria.ru/20241112/vystavka-1983375945.html

Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки"

Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024

Выставка кофе, чая, какао пройдет в рамках форума "Ростки"

Крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo пройдет в Казани в рамках международного форума "Ростки: Россия и Китай –... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:28

2024-11-12T18:28

2024-11-12T18:28

республика татарстан

казань

китай

россия

талия минуллина

владимир путин

си цзиньпин

брикс

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КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo пройдет в Казани в рамках международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "В павильоне-пятитысячнике организована крупнейшая бизнес-выставка для профессионалов индустрии кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. Она напомнила, что во время недавнего саммита БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что именно через Казань 400 лет назад проходил китайский чайный путь. В этом смысле проведение чайной выставки в Казани оказалось точным попаданием в тему. Минуллина отметила, что Coffee Tea Cacao Expo - привлеченное мероприятие, которое на протяжении многих лет проходило в Москве, имеет свою историю и которое организаторам форума "Ростки" в этом году удалось "переманить" в Казань. По информации главы Агентства инвестиционного развития Татарстана, для участия в выставке заявились уже более 70 компаний-экспортеров, импортеров, поставщиков кофе, чая, како, шоколада, оборудования, упаковки, ингредиентов, решений для бизнеса. Один из залов выставки будет застроен для проведения презентаций, мастер-классов, дегустаций, кофейных и чайных чемпионатов. Как ожидается, здесь пройдут отборочные этапы на звание бариста года и другие мероприятия. В русской, китайской и татарской чайных можно будет продегустировать чай в различных традициях. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 13-15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура, и другим. На площадке форума организована выставка Russia China Expo, где будут представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.

https://ria.ru/20241112/minullina-1983332543.html

https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html

казань

китай

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, китай, россия, талия минуллина, владимир путин, си цзиньпин, брикс, республика татарстан (татарстан), чай, кофе, какао