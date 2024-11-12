https://ria.ru/20241112/vuchich-1983304661.html

Вучич призвал установить мир на Украине и Ближнем Востоке

Вучич призвал установить мир на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.11.2024

Вучич призвал установить мир на Украине и Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич призвал мировые державы установить мир на Украине и на Ближнем Востоке и направить освободившиеся от расходов на вооружения... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:16

2024-11-12T15:16

2024-11-12T15:16

в мире

сербия

украина

ближний восток

александр вучич

антониу гутерреш

шарль мишель

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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал мировые державы установить мир на Украине и на Ближнем Востоке и направить освободившиеся от расходов на вооружения средства на борьбу с изменением климата, а также на помощь малым и бедным странам. Глава сербского государства принимает участие в двадцать девятой сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку c 11 по 22 ноября. "Мы должны восстановить мир во все мире, никому не нравится сегодня слово мир, потому что все хотят победить, видеть поражение другой стороны. С другой стороны, мы должны больше вкладывать в мир, в противном случае, должны будем больше денег вкладывать в вооружения, как мы делали ранее и делаем сейчас. Вместо того, чтобы инвестировать в необходимые инструменты для борьбы с климатическими изменениями", - заявил Вучич в ходе выступления во вторник. По его словам, нужно бороться с засухами, пожарами, наводнениями, загрязнением атмосферы, но перед этим необходимо установить мир, поэтому президент Сербии призывал мировые державы "решить проблемы на Украине, на Ближнем Востоке, во всем мире", а также найти новые финансовые инструменты для помощи малым и бедным государствам в борьбе с изменениями климата. Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241111/vuchich-1982980528.html

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сербия

украина

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, украина, ближний восток, александр вучич, антониу гутерреш, шарль мишель, оон, евросовет