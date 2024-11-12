Рейтинг@Mail.ru
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:21
2024-11-12T15:21
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150884/63/1508846360_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_f088ea14005b2db63e4b1f59ac4e5fed.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа, которые пытаются сделать всё, чтобы остановить развитие России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. "Закон очень резонансный, его обсуждают. Есть критики, в первую очередь, из-за рубежа. Они пытаются сделать всё для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что данный закон не является рядовым, "это закон о будущем нашего государства, рожать или не рожать, решать женщине, её близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет". Председатель Госдумы добавил, что страны без детей быть не может, по его словам, идеология, которую гражданам РФ пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут, так как молодёжь будет расти в обстановке, когда ей будут внушать всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего без детей. По мнению Володина, этого не должно быть.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html
https://ria.ru/20241112/chayldfri--1983301418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150884/63/1508846360_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_860d9df84eed846fd373552511b5c8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри

Володин: критика закона о чайлдфри направлена на торможение развития России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа, которые пытаются сделать всё, чтобы остановить развитие России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Симоньян высказалась за запрет пропаганды чайлдфри
23 октября, 21:54
"Закон очень резонансный, его обсуждают. Есть критики, в первую очередь, из-за рубежа. Они пытаются сделать всё для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что данный закон не является рядовым, "это закон о будущем нашего государства, рожать или не рожать, решать женщине, её близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет".
Председатель Госдумы добавил, что страны без детей быть не может, по его словам, идеология, которую гражданам РФ пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут, так как молодёжь будет расти в обстановке, когда ей будут внушать всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего без детей. По мнению Володина, этого не должно быть.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября
Вчера, 15:03
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала