https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 12.11.2024
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:21
2024-11-12T15:21
2024-11-12T15:21
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа, которые пытаются сделать всё, чтобы остановить развитие России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. "Закон очень резонансный, его обсуждают. Есть критики, в первую очередь, из-за рубежа. Они пытаются сделать всё для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что данный закон не является рядовым, "это закон о будущем нашего государства, рожать или не рожать, решать женщине, её близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет". Председатель Госдумы добавил, что страны без детей быть не может, по его словам, идеология, которую гражданам РФ пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут, так как молодёжь будет расти в обстановке, когда ей будут внушать всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего без детей. По мнению Володина, этого не должно быть.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html
https://ria.ru/20241112/chayldfri--1983301418.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Володин ответил на критику закона о запрете пропаганды чайлдфри
Володин: критика закона о чайлдфри направлена на торможение развития России
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе является резонансным, есть его критики из-за рубежа, которые пытаются сделать всё, чтобы остановить развитие России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко
, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
"Закон очень резонансный, его обсуждают. Есть критики, в первую очередь, из-за рубежа. Они пытаются сделать всё для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что данный закон не является рядовым, "это закон о будущем нашего государства, рожать или не рожать, решать женщине, её близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет".
Председатель Госдумы добавил, что страны без детей быть не может, по его словам, идеология, которую гражданам РФ пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут, так как молодёжь будет расти в обстановке, когда ей будут внушать всевозможные фобии и понятия прекрасного будущего без детей. По мнению Володина, этого не должно быть.