https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html

Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом

Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024

Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом

Все понимают, что решение конфликта на Украине не будет простым, заявил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:38

2024-11-12T23:38

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ПРАГА, 12 ноя - РИА Новости. Все понимают, что решение конфликта на Украине не будет простым, заявил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Вечером в понедельник состоялся телефонный разговор находящегося в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Фиалы и Трампа. Во вторник Фиала приоткрыл журналистам некоторые подробности этого разговора. Отвечая на вопрос о том, рассказал ли Трамп ему что-либо о своем плане прекращения конфликта на Украине, Фиала отметил, что не может раскрыть содержание разговора с избранным президентом США. "Но, я думаю, все мы понимаем, что... решение этой ситуации (конфликта на Украине - ред.) не будет простым", - добавил Фиала. По словам чешского премьера, разговор с Трампом в немалой мере удивил его. "Разговор удивил меня по двум причинам. Потому что, во-первых, это была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. А во-вторых, я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы", - сказал Фиала, добавив, что Трамп очень тепло говорил о своем отношении к Чехии. Трамп в молодости бывал в единой на тот момент Чехословакии. Первая жена Трампа и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из этой страны. Ранее, в апреле этого года, Фиала был гостем нынешнего президента США Джо Байдена в Белом доме. Тогда Фиала назвал эту встречу доказательством превосходного уровня чешско-американских отношений. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241107/chehija-1982456046.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982815488.html

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в мире, украина, сша, чехия, джо байден, дональд трамп, петр фиала, оон