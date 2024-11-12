Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом - РИА Новости, 12.11.2024
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом
Все понимают, что решение конфликта на Украине не будет простым, заявил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:38
2024-11-12T23:38
в мире
украина
сша
чехия
джо байден
дональд трамп
петр фиала
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850128928_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_f773cb613ae9b5266e0a3fa3f530ad71.jpg
ПРАГА, 12 ноя - РИА Новости. Все понимают, что решение конфликта на Украине не будет простым, заявил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Вечером в понедельник состоялся телефонный разговор находящегося в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Фиалы и Трампа. Во вторник Фиала приоткрыл журналистам некоторые подробности этого разговора. Отвечая на вопрос о том, рассказал ли Трамп ему что-либо о своем плане прекращения конфликта на Украине, Фиала отметил, что не может раскрыть содержание разговора с избранным президентом США. "Но, я думаю, все мы понимаем, что... решение этой ситуации (конфликта на Украине - ред.) не будет простым", - добавил Фиала. По словам чешского премьера, разговор с Трампом в немалой мере удивил его. "Разговор удивил меня по двум причинам. Потому что, во-первых, это была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. А во-вторых, я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы", - сказал Фиала, добавив, что Трамп очень тепло говорил о своем отношении к Чехии. Трамп в молодости бывал в единой на тот момент Чехословакии. Первая жена Трампа и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из этой страны. Ранее, в апреле этого года, Фиала был гостем нынешнего президента США Джо Байдена в Белом доме. Тогда Фиала назвал эту встречу доказательством превосходного уровня чешско-американских отношений. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241107/chehija-1982456046.html
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982815488.html
украина
сша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850128928_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a6f38a1bdde62a99fc6caa94491acdbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, чехия, джо байден, дональд трамп, петр фиала, оон
В мире, Украина, США, Чехия, Джо Байден, Дональд Трамп, Петр Фиала, ООН
Премьер Чехии высказался об Украине после беседы с Трампом

Премьер Чехии после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Фиала
Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 12 ноя - РИА Новости. Все понимают, что решение конфликта на Украине не будет простым, заявил во вторник журналистам чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Вечером в понедельник состоялся телефонный разговор находящегося в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Фиалы и Трампа. Во вторник Фиала приоткрыл журналистам некоторые подробности этого разговора.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Чехии заявили о планах США переложить военную помощь Украине на ЕС
7 ноября, 16:41
Отвечая на вопрос о том, рассказал ли Трамп ему что-либо о своем плане прекращения конфликта на Украине, Фиала отметил, что не может раскрыть содержание разговора с избранным президентом США.
"Но, я думаю, все мы понимаем, что... решение этой ситуации (конфликта на Украине - ред.) не будет простым", - добавил Фиала.
По словам чешского премьера, разговор с Трампом в немалой мере удивил его.
"Разговор удивил меня по двум причинам. Потому что, во-первых, это была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. А во-вторых, я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы", - сказал Фиала, добавив, что Трамп очень тепло говорил о своем отношении к Чехии.
Трамп в молодости бывал в единой на тот момент Чехословакии. Первая жена Трампа и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из этой страны.
Ранее, в апреле этого года, Фиала был гостем нынешнего президента США Джо Байдена в Белом доме. Тогда Фиала назвал эту встречу доказательством превосходного уровня чешско-американских отношений.
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Президент Чехии высказался о словах Трампа о конфликте на Украине
9 ноября, 12:24
 
В миреУкраинаСШАЧехияДжо БайденДональд ТрампПетр ФиалаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала