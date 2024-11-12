https://ria.ru/20241112/ukraina-1983320327.html

Украинские власти хотят мобилизовать миллион человек

Украинские власти хотят мобилизовать миллион человек - РИА Новости, 12.11.2024

Украинские власти хотят мобилизовать миллион человек

Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования (ТЦК — так на Украине называют военкоматы) мобилизовать один миллион человек... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:57

2024-11-12T15:57

2024-11-12T22:54

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования (ТЦК — так на Украине называют военкоматы) мобилизовать один миллион человек для немедленной отправки на фронт, заявил журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать один миллион человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт. При этом основными регионами — донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей", — сказал Лисняк.По его словам, для выполнения плана в Харьковскую область прибыли 20 тысяч сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Лисняк отметил, что мобилизуют и тех людей, кто имеет бронь от призыва, и непригодных к военной службе по состоянию здоровья, в том числе инвалидов и психически нездоровых граждан. Кроме того, по его информации, работа по мобилизации ведется среди заключенных, которых отправляют на самые горячие участки линии боевого соприкосновения.По словам Лисняка, из сотрудников правоохранительных органов формируют стрелецкий батальон и отдельный штурмовой батальон "Лють", также силовиков привлекают к мобилизационным рейдам."Отметим резкую эскалацию социального напряжения среди населения Харьковской области, которое крайне болезненно реагирует на преступные действия функционеров киевского режима: возросло количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных", — добавил Лисняк.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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в мире, харьковская область, украина, днепропетровская область