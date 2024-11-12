Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая
Подлодка ТОФ "Уфа" в сопровождении буксира посетила индонезийский порт Сурабая
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Индонезийский порт Сурабая посетила российская подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении буксира "Алатау", сообщили в пресс-службе флота.
"Экипажи дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили дружественный визит в порт Сурабая Республики Индонезия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение четырех дней командиры кораблей провели встречи с представителями ВМС Индонезии и местной администрации, экипажи поучаствовали в товарищеских матчах по волейболу и посетили местные достопримечательности.
Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот Южным морским путем.
Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.
Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота.
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