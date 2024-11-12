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Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая - РИА Новости, 12.11.2024
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06:29 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/ufa-1983211562.html
Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая
Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая - РИА Новости, 12.11.2024
Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая
Индонезийский порт Сурабая посетила российская подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении буксира "Алатау", сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:29
2024-11-12T06:29
адмиралтейские верфи
вмф рф
тихоокеанский флот вмф россии
сурабая
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санкт-петербург
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Индонезийский порт Сурабая посетила российская подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении буксира "Алатау", сообщили в пресс-службе флота. "Экипажи дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили дружественный визит в порт Сурабая Республики Индонезия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в течение четырех дней командиры кораблей провели встречи с представителями ВМС Индонезии и местной администрации, экипажи поучаствовали в товарищеских матчах по волейболу и посетили местные достопримечательности. Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот Южным морским путем. Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии. Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20241112/fregat-1983209951.html
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адмиралтейские верфи, вмф рф, тихоокеанский флот вмф россии, сурабая, индонезия, санкт-петербург
Адмиралтейские верфи, ВМФ РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Сурабая, Индонезия, Санкт-Петербург
Российская подлодка "Уфа" посетила индонезийский порт Сурабая

Подлодка ТОФ "Уфа" в сопровождении буксира посетила индонезийский порт Сурабая

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Индонезийский порт Сурабая посетила российская подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении буксира "Алатау", сообщили в пресс-службе флота.
"Экипажи дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили дружественный визит в порт Сурабая Республики Индонезия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в течение четырех дней командиры кораблей провели встречи с представителями ВМС Индонезии и местной администрации, экипажи поучаствовали в товарищеских матчах по волейболу и посетили местные достопримечательности.
Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтийского на Тихоокеанский флот Южным морским путем.
Ранее в Яванском море отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" приняли участие в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии.
Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота.
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Адмиралтейские верфиВМФ РФТихоокеанский флот ВМФ РоссииСурабаяИндонезияСанкт-Петербург
 
 
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