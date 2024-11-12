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Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик - РИА Новости, 12.11.2024
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05:35 12.11.2024 (обновлено: 05:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/tramp-1983210351.html
Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик
Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик - РИА Новости, 12.11.2024
Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, это один из пунктов его плана РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:35
2024-11-12T05:37
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
нато
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией. Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции. Ожидается процесс по частичному снятию санкций по некоторым вопросам, которые непосредственно касаются жизни российского народа. Важнейшая тема - открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов и возобновление прямых рейсов в Россию. Кроме того, в отношении банковской системы SWIFT возможно снятие антироссийских санкций (с некоторыми ограничениями)", - сказал Озер РИА Новости. По его словам, маловероятно, что санкции на экспорт природного газа и нефти, отдельных лиц будут сняты "только" с соглашением о прекращении огня (на Украине)". "Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы получить результат по своему плану по Украине", - считает аналитик. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, nbc, оон, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, NBC, ООН, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с России, считает аналитик

Аналитик Озер: Трамп будет требовать от конгресса частично снять санкции с РФ

© AP Photo / Lynne SladkyДональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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"Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией. Поскольку мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта, кажется трудным полностью отменить антироссийские санкции. Ожидается процесс по частичному снятию санкций по некоторым вопросам, которые непосредственно касаются жизни российского народа. Важнейшая тема - открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов и возобновление прямых рейсов в Россию. Кроме того, в отношении банковской системы SWIFT возможно снятие антироссийских санкций (с некоторыми ограничениями)", - сказал Озер РИА Новости.
По его словам, маловероятно, что санкции на экспорт природного газа и нефти, отдельных лиц будут сняты "только" с соглашением о прекращении огня (на Украине)". "Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы получить результат по своему плану по Украине", - считает аналитик.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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