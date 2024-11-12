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Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО

Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 12.11.2024

Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО

Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщило... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:16

2024-11-12T19:16

2024-11-12T19:16

надежные люди

прохладненский район

кпрф

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщило правительство региона. "Девять тонн гуманитарного груза передали в зону проведения специальной военной операции неравнодушные жители селения Карагач Прохладненского района. Инициатором доброй акции стала карагачская ячейка КПРФ, среди активистов Амур Хемашев, Бодыноко Тамазов, Башир Итов, Андзор Архагов", - говорится в сообщении. Уточняется, что отправлено около пяти тонн яблок, капусты, картофеля и свеклы, а также антидронные сетки, питьевая вода и теплые вещи. "Доставляли гуманитарный груз адресно, формировали его, исходя из пожеланий бойцов", - добавили в правительстве.

прохладненский район

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прохладненский район, кпрф, кабардино-балкарская республика (кбр), сво