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Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО
Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 12.11.2024
Жители Прохладненского района КБР передали 9 тонн гумпомощи в зону СВО
Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщило... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:16
2024-11-12T19:16
2024-11-12T19:16
надежные люди
прохладненский район
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сво
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НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщило правительство региона. "Девять тонн гуманитарного груза передали в зону проведения специальной военной операции неравнодушные жители селения Карагач Прохладненского района. Инициатором доброй акции стала карагачская ячейка КПРФ, среди активистов Амур Хемашев, Бодыноко Тамазов, Башир Итов, Андзор Архагов", - говорится в сообщении. Уточняется, что отправлено около пяти тонн яблок, капусты, картофеля и свеклы, а также антидронные сетки, питьевая вода и теплые вещи. "Доставляли гуманитарный груз адресно, формировали его, исходя из пожеланий бойцов", - добавили в правительстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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прохладненский район, кпрф, кабардино-балкарская республика (кбр), сво
Надежные люди, Прохладненский район, КПРФ, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО
НАЛЬЧИК, 12 ноя – РИА Новости. Жители селения Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции девять тонн гуманитарной помощи, сообщило правительство региона.
"Девять тонн гуманитарного груза передали в зону проведения специальной военной операции неравнодушные жители селения Карагач Прохладненского района. Инициатором доброй акции стала карагачская ячейка КПРФ
, среди активистов Амур Хемашев, Бодыноко Тамазов, Башир Итов, Андзор Архагов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отправлено около пяти тонн яблок, капусты, картофеля и свеклы, а также антидронные сетки, питьевая вода и теплые вещи.
"Доставляли гуманитарный груз адресно, формировали его, исходя из пожеланий бойцов", - добавили в правительстве.