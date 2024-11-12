https://ria.ru/20241112/stavka-1983251769.html
ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки
ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки - РИА Новости, 12.11.2024
ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки
Заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о планах ЦБ весной начать снижение ключевой ставки не соответствует действительности, сообщил Банк России в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:47
2024-11-12T11:47
2024-11-12T13:32
экономика
эльвира набиуллина
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о планах ЦБ весной начать снижение ключевой ставки не соответствует действительности, сообщил Банк России в Telegram-канале.Как ранее написала Прусакова, глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года."Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении ЦБ.Регулятор напомнил, что опубликовал среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 октября.В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.
https://ria.ru/20241111/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, кпрф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, КПРФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки
ЦБ опроверг слова депутата Госдумы о начале снижения ключевой ставки в марте
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о планах ЦБ весной начать снижение ключевой ставки не соответствует действительности, сообщил Банк России в Telegram-канале.
Как ранее написала Прусакова, глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года.
"Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор напомнил, что опубликовал среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 октября.
В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.