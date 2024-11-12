https://ria.ru/20241112/stavka-1983251769.html

ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки

ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки - РИА Новости, 12.11.2024

ЦБ опроверг сообщения о сроках снижения ключевой ставки

Заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о планах ЦБ весной начать снижение ключевой ставки не соответствует действительности, сообщил Банк России в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:47

2024-11-12T11:47

2024-11-12T13:32

экономика

эльвира набиуллина

госдума рф

кпрф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969268529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90a809c92fd6b3111171ddf216360de7.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление депутата Госдумы Марии Прусаковой о планах ЦБ весной начать снижение ключевой ставки не соответствует действительности, сообщил Банк России в Telegram-канале.Как ранее написала Прусакова, глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ пообещала, что ключевая ставка с марта будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года."Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении ЦБ.Регулятор напомнил, что опубликовал среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ставке 25 октября.В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.

https://ria.ru/20241111/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241108/stavka-1982637186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, госдума рф, кпрф, центральный банк рф (цб рф)