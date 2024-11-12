https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html

На COP 29 обсудили реализацию потенциала климатических проектов в России

На COP 29 обсудили реализацию потенциала климатических проектов в России - РИА Новости, 12.11.2024

На COP 29 обсудили реализацию потенциала климатических проектов в России

На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в национальном павильоне России состоялся День российской науки, где... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:08

2024-11-12T19:08

2024-11-12T19:08

россия

андрей мельниченко

руслан эдельгериев

валерий фальков

российский союз промышленников и предпринимателей

сибур холдинг

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На полях 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в национальном павильоне России состоялся День российской науки, где обсудили реализацию потенциала климатических проектов, сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко. Организаторами мероприятия выступило министерство науки и высшего образования Российской Федерации при участии Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, возглавляемого членом бюро правления РСПП Андреем Мельниченко. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя комитета Сергей Твердохлеб и ответственный секретарь комитета Иван Жидких. В ходе мероприятия участники обсудили роль российской науки в формировании национальных подходов к климатической политике, итоги реализации первого этапа Важнейшего инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" (ВИП ГЗ), а также роль научных данных для реализации эффективных климатических проектов. По мнению Твердохлеба, ВИП ГЗ – это пример эффективных государственных инвестиций, которые позволят российской экономике сэкономить около 4,5 триллиона рублей при общей стоимости проекта в 13 миллиардов рублей. Он также отметил, важность создания на территории России карбоновых полигонов для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Развитие проекта становится возможным в том числе благодаря поддержке индустриальных партнеров, значительная часть из которых являются членами РСПП, включая "Сибур", "Газпромнефть", "ЕвроХим", "Уралхим", ТМК и другие. Фонд Мельниченко, в частности, участвует в реализации проекта Карбонового полигона "Геленджик", оператором которого является Институт океанологии Российской академии наук. При этом председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко неоднократно подчеркивал ранее, что наука имеет определяющую роль в реализации природных климатических решений, без которых невозможно достигнуть национальных и международных климатических целей. Жидких отметил, что развитие отрасли климатических проектов позволит сокращать нетто-эмиссию еще на 500-1000 миллионов тонн СО2-экв. в год., а также может стать основой для углубления международного многостороннего сотрудничества по климату за счет механизмов трансграничной передачи результатов таких проектов – углеродных единиц. По мнению Жидких, для реализации потенциала климатических проектов необходимо формирование обширной научно-обоснованной методологической базы и создания благоприятных регуляторных условий для разработчиков таких проектов. Это требует координации и сотрудничества между национальным регулятором, представителями научных организаций и бизнеса.

https://ria.ru/20241101/klimat-1981332596.html

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россия, андрей мельниченко, руслан эдельгериев, валерий фальков, российский союз промышленников и предпринимателей, сибур холдинг