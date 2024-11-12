https://ria.ru/20241112/shojgu-1983218367.html

Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества

Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества - РИА Новости, 12.11.2024

Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества

Партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китайской Народной Республики можно назвать образцом сотрудничества двух стран, считает секретарь Совета... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:41

2024-11-12T08:41

2024-11-12T08:41

россия

китай

сергей шойгу

ван и (политик)

политика

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китайской Народной Республики можно назвать образцом сотрудничества двух стран, считает секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие представляет собой образец сотрудничества двух держав в современном мире. Не являясь военно-политическим союзом, подобным тем, что сложились в период "холодной войны", отношения между нашими странами превосходят такую форму межгосударственных связей", - сказал Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И. Он отметил, что российско-китайские связи выстраиваются на основе принципов взаимного уважения и равноправия, доверия, невмешательства во внутренние дела, а также поддержки в ключевых для обеих сторон вопросах. "Сегодня российско-китайские отношения - отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия - находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая - созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам", - добавил секретарь Совета Безопасности РФ.

https://ria.ru/20241112/shojgu-1983217112.html

https://ria.ru/20241112/kitaj-1983217406.html

россия

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россия, китай, сергей шойгу, ван и (политик), политика