Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества
Шойгу назвал стратегическое партнерство России и Китая образцом сотрудничества
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китайской Народной Республики можно назвать образцом сотрудничества двух стран, считает секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие представляет собой образец сотрудничества двух держав в современном мире. Не являясь военно-политическим союзом, подобным тем, что сложились в период "холодной войны", отношения между нашими странами превосходят такую форму межгосударственных связей", - сказал Шойгу в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.
Он отметил, что российско-китайские связи выстраиваются на основе принципов взаимного уважения и равноправия, доверия, невмешательства во внутренние дела, а также поддержки в ключевых для обеих сторон вопросах.
"Сегодня российско-китайские отношения - отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия - находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая - созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам", - добавил секретарь Совета Безопасности РФ.