https://ria.ru/20241112/senator-1983403520.html

Сенатор Рукавишникова подала в отставку

Сенатор Рукавишникова подала в отставку - РИА Новости, 12.11.2024

Сенатор Рукавишникова подала в отставку

Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:55

2024-11-12T21:55

2024-11-12T21:55

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ростовская область

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ее полномочия истекают в сентябре 2028 года. "Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, другие причины не указаны", - сказал собеседник агентства. По его словам, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос "на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября". Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Василий Голубев.

https://ria.ru/20241028/vishnevskij-1980469217.html

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политика, ростовская область, ирина рукавишникова , василий голубев, совет федерации рф, россия