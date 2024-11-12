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Сенатор Рукавишникова подала в отставку - РИА Новости, 12.11.2024
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21:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/senator-1983403520.html
Сенатор Рукавишникова подала в отставку
Сенатор Рукавишникова подала в отставку - РИА Новости, 12.11.2024
Сенатор Рукавишникова подала в отставку
Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:55
2024-11-12T21:55
политика
ростовская область
ирина рукавишникова
василий голубев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ее полномочия истекают в сентябре 2028 года. "Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, другие причины не указаны", - сказал собеседник агентства. По его словам, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос "на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября". Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Василий Голубев.
https://ria.ru/20241028/vishnevskij-1980469217.html
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политика, ростовская область, ирина рукавишникова , василий голубев, совет федерации рф, россия
Политика, Ростовская область, Ирина Рукавишникова , Василий Голубев, Совет Федерации РФ, Россия
Сенатор Рукавишникова подала в отставку

Сенатор от заксобрания Ростовской области Рукавишникова подала в отставку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИрина Рукавишникова
Ирина Рукавишникова - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Рукавишникова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Рукавишникова занимает пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Ее полномочия истекают в сентябре 2028 года.
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"Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, другие причины не указаны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос "на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вакантное место может занять экс-глава Ростовской области Василий Голубев.
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ПолитикаРостовская областьИрина РукавишниковаВасилий ГолубевСовет Федерации РФРоссия
 
 
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