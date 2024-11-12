https://ria.ru/20241112/rostki-1983317045.html

Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани

Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани - РИА Новости, 12.11.2024

Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани

Старт второму международному форуму "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" даст совместная акция его участников: они посадят деревья в самом... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:50

2024-11-12T15:50

2024-11-12T15:50

республика татарстан

казань

россия

китай

талия минуллина

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Старт второму международному форуму "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" даст совместная акция его участников: они посадят деревья в самом сердце Казани, сообщила на брифинге, состоявшемся во вторник, в преддверии события, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. "Это красивая акция состоится 13 ноября в 9 утра в живописном саду Тукая. Что может быть символичнее, чем торжественная посадка деревьев на форуме, который называется "Ростки"?! А зеленая экономика – это современный тренд во всем мире", – подчеркнула Миннулина. Российские и китайские участники форума посадят вечнозеленые деревья хвойных пород, что тоже по-своему символично. "Сад имени Габдуллы Тукая охватывает 8,5 тысячи квадратных метров. Это не только экологический оазис столицы Татарстана, но и культурный символ Казани. Высаженные в день открытия форума "Ростки" деревья станут живым свидетельством дружбы между двумя народами и напоминанием о важности совместной работы по улучшению окружающей среды. То есть участники форума из разных регионов России и провинций Китая внесут свой вклад еще и в озеленение Татарстана", – рассказали о задумке организаторы. Зеленые ростки дружбы станут символом будущего, которое Россия и Китай уже сегодня строят вместе.

https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html

https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html

казань

россия

китай

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казань, россия, китай, талия минуллина