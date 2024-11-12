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Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани - РИА Новости, 12.11.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:50 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/rostki-1983317045.html
Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани
Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани - РИА Новости, 12.11.2024
Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани
Старт второму международному форуму "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" даст совместная акция его участников: они посадят деревья в самом... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:50
2024-11-12T15:50
республика татарстан
казань
россия
китай
талия минуллина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Старт второму международному форуму "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" даст совместная акция его участников: они посадят деревья в самом сердце Казани, сообщила на брифинге, состоявшемся во вторник, в преддверии события, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. "Это красивая акция состоится 13 ноября в 9 утра в живописном саду Тукая. Что может быть символичнее, чем торжественная посадка деревьев на форуме, который называется "Ростки"?! А зеленая экономика – это современный тренд во всем мире", – подчеркнула Миннулина. Российские и китайские участники форума посадят вечнозеленые деревья хвойных пород, что тоже по-своему символично. "Сад имени Габдуллы Тукая охватывает 8,5 тысячи квадратных метров. Это не только экологический оазис столицы Татарстана, но и культурный символ Казани. Высаженные в день открытия форума "Ростки" деревья станут живым свидетельством дружбы между двумя народами и напоминанием о важности совместной работы по улучшению окружающей среды. То есть участники форума из разных регионов России и провинций Китая внесут свой вклад еще и в озеленение Татарстана", – рассказали о задумке организаторы. Зеленые ростки дружбы станут символом будущего, которое Россия и Китай уже сегодня строят вместе.
https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html
https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html
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казань, россия, китай, талия минуллина
Республика Татарстан, Казань, Россия, Китай, Талия Минуллина

Участники форума "Ростки" посадят деревья в сердце Казани

© РИА Новости / Александр КряжевПосадка деревьев
Посадка деревьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Посадка деревьев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Старт второму международному форуму "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" даст совместная акция его участников: они посадят деревья в самом сердце Казани, сообщила на брифинге, состоявшемся во вторник, в преддверии события, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.
"Это красивая акция состоится 13 ноября в 9 утра в живописном саду Тукая. Что может быть символичнее, чем торжественная посадка деревьев на форуме, который называется "Ростки"?! А зеленая экономика – это современный тренд во всем мире", – подчеркнула Миннулина.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Форум "Ростки" стал значимой платформой для сотрудничества России и Китая
Вчера, 14:02
Российские и китайские участники форума посадят вечнозеленые деревья хвойных пород, что тоже по-своему символично.
"Сад имени Габдуллы Тукая охватывает 8,5 тысячи квадратных метров. Это не только экологический оазис столицы Татарстана, но и культурный символ Казани. Высаженные в день открытия форума "Ростки" деревья станут живым свидетельством дружбы между двумя народами и напоминанием о важности совместной работы по улучшению окружающей среды. То есть участники форума из разных регионов России и провинций Китая внесут свой вклад еще и в озеленение Татарстана", – рассказали о задумке организаторы.
Зеленые ростки дружбы станут символом будущего, которое Россия и Китай уже сегодня строят вместе.
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"
Вчера, 14:10
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияКитайТалия Минуллина
 
 
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