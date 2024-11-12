https://ria.ru/20241112/rada-1983273745.html
Депутат Рады призвал договориться с Россией
Депутат Рады призвал договориться с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
Депутат Рады призвал договориться с Россией
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский считает, что Украине нужно договариваться с Россией, для этого нужно сначала прекратить стрелять. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:15
2024-11-12T13:15
2024-11-12T13:43
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский считает, что Украине нужно договариваться с Россией, для этого нужно сначала прекратить стрелять. "Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем. И здесь я согласен с "ранним" Зеленским, который еще не попал в лапы заокеанской партии вечной войны. Надо просто перестать стрелять", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы начать договариваться, "надо остановить огонь и убийства". Он убежден, что остановка конфликта должна быть приоритетом властей. По его словам, продолжение конфликта под ложными лозунгами "про недостижимое НАТО" - это геноцид, в котором виновны Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, который голосует за продление военного положения и мобилизации.
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
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В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Депутат Рады призвал договориться с Россией
Депутат Рады Дубинский: Украине нужно начать договариваться с Россией