https://ria.ru/20241112/rada-1983273745.html

Депутат Рады призвал договориться с Россией

Депутат Рады призвал договориться с Россией - РИА Новости, 12.11.2024

Депутат Рады призвал договориться с Россией

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский считает, что Украине нужно договариваться с Россией, для этого нужно сначала прекратить стрелять. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:15

2024-11-12T13:15

2024-11-12T13:43

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нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский считает, что Украине нужно договариваться с Россией, для этого нужно сначала прекратить стрелять. "Подниму табуированную тему о том, можно ли договориться с русскими… Договориться - можно и нужно. Прежде всего потому, что и общую границу, и общий менталитет, и культурно-исторические ценности мы никуда не денем. И здесь я согласен с "ранним" Зеленским, который еще не попал в лапы заокеанской партии вечной войны. Надо просто перестать стрелять", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы начать договариваться, "надо остановить огонь и убийства". Он убежден, что остановка конфликта должна быть приоритетом властей. По его словам, продолжение конфликта под ложными лозунгами "про недостижимое НАТО" - это геноцид, в котором виновны Владимир Зеленский и каждый депутат Рады, который голосует за продление военного положения и мобилизации.

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

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в мире, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, нато