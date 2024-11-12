https://ria.ru/20241112/protokol-1983203609.html

Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок"

Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок" - РИА Новости, 12.11.2024

Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок"

Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:42

2024-11-12T00:42

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства. Составителем значится ГУМВД России по городу Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков. Согласно закону, также определение выносится из-за составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Протокол может вернуться в суд после устранения препятствий для его рассмотрения. Протокол был ранее составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового. Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов. Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.

https://ria.ru/20241111/karelina-1983065511.html

https://ria.ru/20241108/sud-1982576724.html

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