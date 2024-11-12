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Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок" - РИА Новости, 12.11.2024
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00:42 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/protokol-1983203609.html
Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок"
Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок" - РИА Новости, 12.11.2024
Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок"
Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:42
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства. Составителем значится ГУМВД России по городу Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков. Согласно закону, также определение выносится из-за составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Протокол может вернуться в суд после устранения препятствий для его рассмотрения. Протокол был ранее составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового. Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов. Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.
https://ria.ru/20241111/karelina-1983065511.html
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Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок"

Суд вернул составителю протокол на автора песни "Дымок" за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - рассказал собеседник агентства.
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Составителем значится ГУМВД России по городу Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков.
Согласно закону, также определение выносится из-за составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Протокол может вернуться в суд после устранения препятствий для его рассмотрения.
Протокол был ранее составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.
Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов.
Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.
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