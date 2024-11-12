https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику

В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику - РИА Новости, 12.11.2024

В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику

Задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Санкт-Петербурга по наводке украинских кураторов,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:46

2024-11-12T12:46

2024-11-12T15:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Санкт-Петербурга по наводке украинских кураторов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Речь идет о местном жителе, который собирался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге", - рассказал собеседник агентства. По его информации, задержанному 20 лет, до этого он работал курьером в одном из магазинов города. "В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии", - пояснил он. Петербуржца задержали и возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ.

https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html

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Задержание подозреваемого в поджоге на предприятии ВПК Петербурга по наводке украинских кураторов Диверсант пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Петербурга по наводке украинских кураторов, он задержан, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-11-12T12:46 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, санкт-петербург