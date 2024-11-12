https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html
В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику
В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику - РИА Новости, 12.11.2024
В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику
Задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Санкт-Петербурга по наводке украинских кураторов,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:46
2024-11-12T12:46
2024-11-12T15:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Санкт-Петербурга по наводке украинских кураторов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Речь идет о местном жителе, который собирался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге", - рассказал собеседник агентства. По его информации, задержанному 20 лет, до этого он работал курьером в одном из магазинов города. "В поисках легких денег он инициативно обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии на объектах ВПК России за вознаграждение. В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии", - пояснил он. Петербуржца задержали и возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ.
https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html
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Задержание подозреваемого в поджоге на предприятии ВПК Петербурга по наводке украинских кураторов
Диверсант пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий ВПК Петербурга по наводке украинских кураторов, он задержан, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
2024-11-12T12:46
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали диверсанта, пытавшегося поджечь авиатехнику
В Петербурге диверсант пытался поджечь авиатехнику по заданию Киева