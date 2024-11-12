https://ria.ru/20241112/oon-1983360953.html

Международный суд ООН отклонил возражения Азербайджана по иску Армении

Международный суд ООН отклонил возражения Азербайджана по иску Армении - РИА Новости, 12.11.2024

Международный суд ООН отклонил возражения Азербайджана по иску Армении

Международный суд ООН отклонил два предварительных возражения Азербайджана на иск Армении в связи с событиями в Нагорном Карабахе и постановил, что обладает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:38

2024-11-12T17:38

2024-11-12T18:34

азербайджан

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армения

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в мире

ильхам алиев

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ГААГА, 12 ноя - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил два предварительных возражения Азербайджана на иск Армении в связи с событиями в Нагорном Карабахе и постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Еревана по конвенции о расовой дискриминации, объявил председатель суда Наваф Салам.Международный суд ООН в Гааге во вторник выносит решения по предварительным возражениям Азербайджана на иск Армении, а также по возражениям Армении на иск Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе."Суд отклоняет первое предварительное возражение, выдвинутое республикой Азербайджан... а также отклоняет второе предварительное возражение, выдвинутое республикой Азербайджан", - объявил на заседании судья, озвучивая первое решение по предварительным возражениям Азербайджана на иск Армении в связи с событиями в Карабахе.Суд ООН также постановил, что обладает юрисдикцией на основании статьи 22 международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на рассмотрение иска, поданного Арменией.По словам Салама, суд пришел к выводу, что утверждения Армении о предполагаемых расово мотивированных убийствах, пытках и бесчеловечном обращении с этническими армянами подпадают под действие статьи конвенции. Кроме того, суд считает, что утверждения Еревана о произвольных задержаниях этнических армян могут представлять собой дискриминацию по национальному признаку, а значит, они также подпадают под действие конвенции о расовой дискриминации.Армения 16 сентября 2021 года обратилась в суд ООН с иском к Азербайджану, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске заявлялось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев.Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов.Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома.Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20240830/armenija-1969397155.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

https://ria.ru/20241008/armenija-1977049090.html

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армения

нагорный карабах

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азербайджан, оон, армения, нагорный карабах, в мире, ильхам алиев