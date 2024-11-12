Рейтинг@Mail.ru
Краснов поручил проверить цены на молоко - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 12.11.2024 (обновлено: 16:01 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/moloko-1983319711.html
Краснов поручил проверить цены на молоко
Краснов поручил проверить цены на молоко - РИА Новости, 12.11.2024
Краснов поручил проверить цены на молоко
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:55
2024-11-12T16:01
россия
игорь краснов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95933/42/959334244_0:461:3000:2149_1920x0_80_0_0_05119eccbde3545187954d795628e35d.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.
https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95933/42/959334244_118:0:2983:2149_1920x0_80_0_0_490a1877e2cc3e7400d542a5329ff690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Игорь Краснов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Краснов поручил проверить цены на молоко

Генпрокурор Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне роста его стоимости

© Fotolia / NitrМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Fotolia / Nitr
Молоко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло
11 ноября, 07:57
 
РоссияИгорь КрасновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала