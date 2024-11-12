https://ria.ru/20241112/moloko-1983319711.html

Краснов поручил проверить цены на молоко

Краснов поручил проверить цены на молоко - РИА Новости, 12.11.2024

Краснов поручил проверить цены на молоко

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:55

2024-11-12T15:55

2024-11-12T16:01

россия

игорь краснов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95933/42/959334244_0:461:3000:2149_1920x0_80_0_0_05119eccbde3545187954d795628e35d.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.

https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь краснов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)