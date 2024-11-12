https://ria.ru/20241112/moloko-1983319711.html
Краснов поручил проверить цены на молоко
Краснов поручил проверить цены на молоко - РИА Новости, 12.11.2024
Краснов поручил проверить цены на молоко
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:55
2024-11-12T15:55
2024-11-12T16:01
россия
игорь краснов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.
https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html
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россия, игорь краснов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Игорь Краснов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Краснов поручил проверить цены на молоко
Генпрокурор Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне роста его стоимости