https://ria.ru/20241112/mid-1983297557.html

В МИД Южной Кореи допустили улучшение отношений с Россией

В МИД Южной Кореи допустили улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 12.11.2024

В МИД Южной Кореи допустили улучшение отношений с Россией

Высокопоставленный чиновник МИД Южной Кореи в ходе общения с журналистами допустил возможность улучшения отношений с Россией по окончании специальной военной... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:46

2024-11-12T14:46

2024-11-12T14:46

в мире

южная корея

россия

сеул

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владимир путин

георгий зиновьев

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СЕУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник МИД Южной Кореи в ходе общения с журналистами допустил возможность улучшения отношений с Россией по окончании специальной военной операции на Украине. "Я могу с уверенностью сказать, что после окончания войны в части отношений с Россией пространство для нашей дипломатии увеличится", - приводит слова чиновника южнокорейское агентство Ньюсис. При этом представитель внешнеполитического ведомства признал, что странам будет "сложно восстановить отношения сразу по завершении военных действий" и многое будет зависеть от того, "в какой ситуации будет достигнуто окончание войны". Поэтому Сеул планирует сначала наблюдать за тем, как будет развиваться "процесс послевоенного устройства", добавил он. Высокопоставленный чиновник МИД Южной Кореи также заявил, что в условиях продолжения украинского конфликта и возможного присоединения к нему КНДР было бы "крайне нереалистично рассчитывать на улучшение отношений" и "развитие значимого диалога". Он отметил, что Сеул не видит сейчас необходимости резко менять свою позицию по вопросу Украины, включая возможную поставку Киеву вооружений. В то же время, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки, чиновник, как уточняет агентство Рёнхап, сообщил, что "в процессе становления (новой президентской администрации в Вашингтоне - ред.) между Южной Кореей и США будет осуществляться координация политики". В июне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва очень рассчитывает, что достигнутый в прежние десятилетия уровень российско-южнокорейских отношений хотя бы отчасти сохранится для того, чтобы иметь возможность восстанавливать их в будущем. В прошлом году глава государства также заявлял, что Россия готова к возвращению отношений с Южной Кореей в конструктивное русло, но удастся ли это сделать, будет зависеть от официального Сеула. На возможность быстрого восстановления двусторонних отношений ранее не раз указывал и посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев. Он признавал, что сейчас отношения переживают непростой период, и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего, но ухудшение произошло во многом из-за внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с коллективным Западом. Как отмечал посол, Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", которой являются прямые поставки оружия Киеву. Он также отмечал, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее потом будет вернуться на "траекторию нормального развития".

https://ria.ru/20241107/koreya-1982477040.html

https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020266.html

https://ria.ru/20241105/rossija-1982011352.html

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сеул

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в мире, южная корея, россия, сеул, дональд трамп, владимир путин, георгий зиновьев