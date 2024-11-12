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МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом - РИА Новости, 12.11.2024
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07:38 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/mashiny-1983213687.html
МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом
МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом - РИА Новости, 12.11.2024
МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом
Интерпол игнорирует запросы МВД РФ по фактам выявления находящихся в международном розыске автомобилей, российское ведомство совместно с Генпрокуратурой... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:38
2024-11-12T07:38
айрат гибатдинов
андрей храпов
интерпол
генеральная прокуратура рф
владимир колокольцев
россия
ульяновск
канада
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Интерпол игнорирует запросы МВД РФ по фактам выявления находящихся в международном розыске автомобилей, российское ведомство совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры для защиты прав российских граждан в этой сфере, говорится в ответе министерства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (документ есть в распоряжении РИА Новости). Ранее Гибатдинов обращался к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка изъятия у граждан РФ автомобилей, находящихся в розыске Интерполом, копия его письма также есть в распоряжении агентства. Как отмечается в документе, причиной обращения стала ситуация, когда к сенатору обратился житель Ульяновска, столкнувшийся из-за запроса Интерпола с арестом своего автомобиля после его покупки в ОАЭ. "Одновременно отмечаем, что в результате проведенного НЦБ Интерпола МВД России анализа взаимодействия по вопросам розыска автотранспортных средств в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время установлено, что правоохранительными органами Германии, Канады, Нидерландов и Литвы полностью игнорируются запросы российских правоохранительных органов по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, обстоятельства их хищения неизвестны. В настоящее время МВД России осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью выработки мер по защите прав и законных интересов российских граждан по рассматриваемому вопросу", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы МВД Андрея Храпова. Касательно ситуации, произошедшей с жителем Ульяновска, в ведомстве подчеркнули, что информация об изъятии разыскиваемого автомобиля была направлена в адрес правоохранительных органов Канады, инициировавшей розыск, однако "ответ по существу заданных вопросов канадской стороной предоставлен не был". По этой причине, отметил Храпов, было принято решение о выдаче транспортного средства российскому гражданину "под расписку, возложив на последнего обязанность его сохранения до получения запрашиваемых сведений от инициатора розыска автомобиля". "Прекращение международного розыска транспортного средства, то есть удаление информации о нем из базы данных похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола, является прерогативой страны-инициатора розыска. При этом без получения информации от страны-инициатора розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортного средства в международный розыск не представляется возможным принять объективное, в том числе процессуальное решение относительно судьбы автотранспорта, разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов", - объяснили в министерстве.
https://ria.ru/20241101/prokuratura-1981305156.html
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ульяновск
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айрат гибатдинов, андрей храпов, интерпол, генеральная прокуратура рф, владимир колокольцев, россия, ульяновск, канада
Айрат Гибатдинов, Андрей Храпов, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Колокольцев, Россия, Ульяновск, Канада
МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом

МВД обсуждает порядок изъятия у граждан России машин, разыскиваемых Интерполом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Интерпол игнорирует запросы МВД РФ по фактам выявления находящихся в международном розыске автомобилей, российское ведомство совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры для защиты прав российских граждан в этой сфере, говорится в ответе министерства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов обращался к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка изъятия у граждан РФ автомобилей, находящихся в розыске Интерполом, копия его письма также есть в распоряжении агентства. Как отмечается в документе, причиной обращения стала ситуация, когда к сенатору обратился житель Ульяновска, столкнувшийся из-за запроса Интерпола с арестом своего автомобиля после его покупки в ОАЭ.
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"Одновременно отмечаем, что в результате проведенного НЦБ Интерпола МВД России анализа взаимодействия по вопросам розыска автотранспортных средств в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время установлено, что правоохранительными органами Германии, Канады, Нидерландов и Литвы полностью игнорируются запросы российских правоохранительных органов по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, обстоятельства их хищения неизвестны. В настоящее время МВД России осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью выработки мер по защите прав и законных интересов российских граждан по рассматриваемому вопросу", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы МВД Андрея Храпова.
Касательно ситуации, произошедшей с жителем Ульяновска, в ведомстве подчеркнули, что информация об изъятии разыскиваемого автомобиля была направлена в адрес правоохранительных органов Канады, инициировавшей розыск, однако "ответ по существу заданных вопросов канадской стороной предоставлен не был". По этой причине, отметил Храпов, было принято решение о выдаче транспортного средства российскому гражданину "под расписку, возложив на последнего обязанность его сохранения до получения запрашиваемых сведений от инициатора розыска автомобиля".
"Прекращение международного розыска транспортного средства, то есть удаление информации о нем из базы данных похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола, является прерогативой страны-инициатора розыска. При этом без получения информации от страны-инициатора розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортного средства в международный розыск не представляется возможным принять объективное, в том числе процессуальное решение относительно судьбы автотранспорта, разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов", - объяснили в министерстве.
Глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Валерий Калачев: Россия игнорирует провокации, работая с Интерполом
3 октября, 11:00
 
Айрат ГибатдиновАндрей ХраповИнтерполГенеральная прокуратура РФВладимир КолокольцевРоссияУльяновскКанада
 
 
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