МВД обсуждает порядок изъятия машин, разыскиваемых Интерполом
МВД обсуждает порядок изъятия у граждан России машин, разыскиваемых Интерполом
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Интерпол игнорирует запросы МВД РФ по фактам выявления находящихся в международном розыске автомобилей, российское ведомство совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры для защиты прав российских граждан в этой сфере, говорится в ответе министерства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова (документ есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов обращался к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка изъятия у граждан РФ автомобилей, находящихся в розыске Интерполом, копия его письма также есть в распоряжении агентства. Как отмечается в документе, причиной обращения стала ситуация, когда к сенатору обратился житель Ульяновска, столкнувшийся из-за запроса Интерпола с арестом своего автомобиля после его покупки в ОАЭ.
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"Одновременно отмечаем, что в результате проведенного НЦБ Интерпола МВД России анализа взаимодействия по вопросам розыска автотранспортных средств в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время установлено, что правоохранительными органами Германии, Канады, Нидерландов и Литвы полностью игнорируются запросы российских правоохранительных органов по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, обстоятельства их хищения неизвестны. В настоящее время МВД России осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью выработки мер по защите прав и законных интересов российских граждан по рассматриваемому вопросу", - говорится в ответе Гибатдинову за подписью замглавы МВД Андрея Храпова.
Касательно ситуации, произошедшей с жителем Ульяновска, в ведомстве подчеркнули, что информация об изъятии разыскиваемого автомобиля была направлена в адрес правоохранительных органов Канады, инициировавшей розыск, однако "ответ по существу заданных вопросов канадской стороной предоставлен не был". По этой причине, отметил Храпов, было принято решение о выдаче транспортного средства российскому гражданину "под расписку, возложив на последнего обязанность его сохранения до получения запрашиваемых сведений от инициатора розыска автомобиля".
"Прекращение международного розыска транспортного средства, то есть удаление информации о нем из базы данных похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола, является прерогативой страны-инициатора розыска. При этом без получения информации от страны-инициатора розыска о причинах и обстоятельствах объявления транспортного средства в международный розыск не представляется возможным принять объективное, в том числе процессуальное решение относительно судьбы автотранспорта, разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов", - объяснили в министерстве.