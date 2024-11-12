СМИ: экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины
"Инсайдер": экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий выехал с Украины в Польшу
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиВладимир Кудрицкий
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Владимир Кудрицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, против которого на Украине возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств, выехал в Польшу, сообщает местное издание "Инсайдер".
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что возбудило дело против Кудрицкого по подозрению в присвоении 1,4 миллиарда гривен (33,8 миллиона долларов) компании "Укрэнерго".
"Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины. Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным СМИ, внезапный отъезд Кудрицкого может быть связан с уголовным делом против него.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
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