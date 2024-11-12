https://ria.ru/20241112/kudritskij-1983256108.html

СМИ: экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины

СМИ: экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины

Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, против которого на Украине возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств, выехал в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:07

2024-11-12T12:07

2024-11-12T12:07

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, против которого на Украине возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств, выехал в Польшу, сообщает местное издание "Инсайдер". Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что возбудило дело против Кудрицкого по подозрению в присвоении 1,4 миллиарда гривен (33,8 миллиона долларов) компании "Укрэнерго". "Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий сбежал с Украины. Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным СМИ, внезапный отъезд Кудрицкого может быть связан с уголовным делом против него. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.

https://ria.ru/20241112/infobrics-1983242000.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971217013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, укрэнерго, верховная рада украины, forbes